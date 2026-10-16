Live Video | CSM Deva – CSM Unirea Alba Iulia, pe Stadionul „Cetate” din… Deva: Duel încins pentru supremație în Seria 7

CSM Deva – CSM Unirea Alba Iulia, pe Stadionul „Cetate” din… Deva: Duel încins pentru supremație în Seria 7

CSM Deva și CSM Unirea Alba Iulia se înfruntă în etapa a noua din Seria 7 a Ligii 3 de fotbal. Este o dispută a orgoliilor, cu Roman și Roșu împotriva fostei echipe.

Meciul este programat vineri, 16 octombrie 2026, de la ora 15.00, pe Stadionul „Cetate” din Deva.

CSM Unirea Alba Iulia a urcat în fotoliul de lider al Seriei 7 din Liga 3, după a patra victorie consecutivă. „Alb-negrii” au preluat șefia la finele celui de-al patrulea joc consecutiv adjudecat, fără a primi gol, 19-0 golaveraj în acest răstimp, cu cel mai bun atac și cea mai puternică defensivă, profitând de remiza din derby „de Alba” dintre CIL Blaj și CS Universitar din Alba Iulia.

Meciul de la Deva este transmis în format LIVE VIDEO pe You Tube / Craciun Catalin

CSM Deva vine după o victorie în deplasare în fața unei alte echipe din Alba, Metalurgistul Cugir. Devenii s-au impus cu 2-0 sub Drăgana în runda precedentă.

CSM Deva: D. Roman – Kelemen, Gyorfi, Negrilă, Doboș / cpt., Goly, Chițimia, Toma, Juhos, Herci, Roșu. Rezerve: Raț – Dr. Popa, Bacrău, Roz, Ciucurescu, Juncan, Lechințan, Clemeniuc, June. Antrenor principal Ciprian Luca

CSM Unirea Alba Iulia: Cutean – Ghazoini, Niakate, Manea, Giurgiu / cpt., Chindriș, Vaida, Chiorean, Donca, Covaci, Ayeni. Rezerve: Fufezan – Tonini, Anton, Amidu, Salka, Mbombo, Prejmerean, Cordeiro, Silvășan. Antrenor principal Cristian Pustai.

Arbitri R. Frățilă, Șt. Negulescu, Al. Birbic; rezervă Fl. Lac (toți Sibiu). Observatori Căt. Botaș, D. Micșa (ambii Timiș)

foto: Galeria echipei CSM Unirea Alba Iulia – arhivă (sursa: CSM Unirea Alba Iulia)

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