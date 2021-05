LIVE VIDEO| Conferință de presă la sediul PSD Alba: Redeschiderea restaurantelor și cafenelelor în Alba Iulia, discutată

Astăzi, 7 mai, o conferință de presă are loc începând cu ora 10:00, la sediul PSD Alba, având ca temă principală de discuție rămânerea Municipiului Alba Iulia sub incidența măsurilor anti-Covid aferente scenariului roșu, deși localitatea a scăzut constant sub 3 cazuri/1000 de locuitori, în ultima perioadă.

La conferință sunt prezenți doamna Dana Nanu – consilier municipal PSD în cadrul CL Alba Iulia și Călin Gheorghe Matieș – senator PSD ALBA.

„La Arad și Cluj-Napoca restricțiile au fost ridicate la doar 24 de ore după scăderea incidenței sub 3, iar la București după 3 zile după scăderea sub acest prag. La Alba Iulia, după 8 zile, prefectul PNL refuză să ridice restricțiile!!!

Mai mult, același prefect PNL Albu Nicolae a luat decizia de a ridica restricțiile în cazul comunelor Blandiana, Fărău sau Vințu de Jos, dar uită cu bună știință că același set de măsuri trebuiau aplicate și la Alba Iulia încă din data de 29.04.2021?

Domnule prefect Nicolae Albu (PNL), dacă la Alba Iulia avem un primar de paie, care nu are tăria de a bate cu pumnul în masă pentru a salva locurile de muncă și confortul psihologic al locuitorilor, asta nu înseamnă că acceptăm toți să fim luați de proști.”, a transmis senatorul PSD de Alba, Călin Matieș, într-un comunicat de al său.