LISTA NEAGRĂ (”lista rușinii”) a datornicilor ANAF. Vezi dacă te regăsești între cei 11.000 de restanțieri

LISTA DATORNICI ANAF 2018 persoane fizice și juridice a fost publicată pe site azi 07.06.2018. Peste 11.000 de persoane fizice, cu datorii de peste 14 miliarde lei în total, la 31 martie, ar urma să primească decizii de impunere de la ANAF.

Pentru publicarea obligaţiilor fiscale restante, nu au fost avute în vedere sumele de rambursat/de restituit, întrucât art. 162 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, nu prevede acest aspect. Sunt publicate obligaţiile fiscale restante totale care depăşesc următoarele plafoane:

Vezi AICI dacă te regăsești pe lista restanțierilor

a) 500.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;

b) 250.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;

c) 100.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv în cazul persoanelor fizice care înregistrează obligaţii fiscale restante şi din desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere;

d) 15.000 lei, în cazul debitorilor persoane fizice, altele decât cele de la lit. c).

Contribuabilii persoane fizice au datorii către stat de 14-15 miliarde de lei acumulate în ultimii cinci ani, iar Ministerul Finanţelor vrea să stimuleze achitarea lor anul acesta, a anunţat, marţi, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, la o conferinţă de specialitate.

‘Am vorbit de acest lucru la început acestui an când am făcut declaraţia unică şi la acea dată vorbeam de restanţe, de faptul că ANAF nu a trimis în ultimii cinci ani de zile decizii de impunere către anumite categorii de persoane, de contribuabili. Şi atunci e normal ca fiecare să ştie într-un final ce are de dat către stat şi undeva prin toamnă să avem o centralizare a acestor informaţii fiscale pentru care fiecare contribuabil să aibă această imagine. După care e normal, ca şi stat, pentru că ai avut o parte de vină ne-notificând contribuabilul, dar şi contribuabilul trebuia să ştie foarte bine legea şi să plătească faţă de stat, deci undeva la mijloc, să putem propune un mecanism care să încurajeze plata acestor sume în marea lor parte în acest an’, a spus Eugen Teodorovici.

Ministrul Finanţelor a spus că la persoanele fizice datoriile pe ultimii cinci ani se ridică la 14-15 miliarde de lei şi sunt din diferite zone, inclusiv amenzi de circulaţie. Termenul de plată va fi în martie anul viitor însă aceia care vor achita datoriile până la sfârşitul lui 2018 vor beneficia de o reducere a sumei de plată. Valoarea bonusului urmează să fie stabilită în urma analizei structurii datoriei.

‘Trebuie să găsim un mecanism ca să stimulăm oamenii şi cei care vor dori să plătească în acest an vor primi această reducere atunci când vor face plăţile’, a explicat Teodorovici.

Ministrul Finanţelor a precizat că recuperarea acestor sume face parte din soluţiile găsite pentru menţinerea deficitului bugetar sub 3% în 2018.

MFP facilitează înregistrarea contribuabililor în Spaţiul Privat Virtual (SPV)

Ministerul Finanţelor Publice a transmis contribuabililor persoane fizice, prin poştă, o scrisoare personalizată, care conţine informaţii ce permit înregistrarea în Spaţiul Privat Virtual (SPV) de la orice dispozitiv conectat la internet, astfel contribuabilii au acces la informaţii fiscale personale şi beneficiază de avantajele utilizării serviciilor electronice şi internetului, respectiv economisirea de timp prin interacţionarea cu ANAF direct de acasă, reducerea birocraţiei şi primirea de documente cu aceeaşi putere juridică precum cele comunicate prin poştă sau la ghişeu.

Într-un comunicat, MFP reaminteşte că, din 16 mai 2018, orice persoană care realizează venituri din activităţi economice sau alte categorii de venituri are posibilitatea să le declare online, iar formularul electronic inteligent al Declaraţiei Unice este disponibil în Spaţiul Privat Virtual (SPV).

Potrivit legislaţiei fiscale în vigoare, începând cu anul 2019 depunerea online a Declaraţiei Unice este obligatorie.

Prin intermediul SPV, contribuabilii persoane fizice se pot informa asupra obligaţiilor fiscale, pot descărca decizii de impunere şi pot verifica situaţia declarării contribuţiilor sociale.

Pentru înregistrarea în SPV, contribuabilii care au primit scrisoarea trebuie să aibă acces la un dispozitiv conectat la internet şi să pregătească următoarele informaţii: numărul documentului format din 12 cifre, înscris în partea stângă-sus a primei pagini a scrisorii primite, codul numeric personal (CNP) sau numărul de identificare fiscală (NIF), înscris sub numărul documentului, seria şi numărul actului de identitate, adresa de e-mail proprie, numărul telefonului mobil personal, un nume de utilizator ales pentru autentificarea în SPV şi o parolă necesară autentificării în SPV.

‘Aceste informaţii trebuie completate în formularul web disponibil pe portalul ANAF în secţiunea ‘Spaţiul Privat Virtual’/’Înregistrare utilizatori persoane fizice şi juridice’/’Persoane fizice/Înregistrare utilizatori’, alegând Tipul de aprobare ‘Verificare număr document’. (link direct: https://www.anaf.ro/InregPersFizicePublic/formularInregistrare.jsp). După completarea corectă a tuturor datelor solicitate în formularul web, procesul de înregistrare se finalizează prin apăsarea butonului ‘Continuă’. Înregistrarea cu succes în SPV va fi confirmată prin afişarea unei pagini care va conţine informaţiile completate anterior, iar autentificarea în SPV se va poate face pe baza numelui de utilizator şi a parolei alese la momentul înregistrării’, se precizează în comunicat.

Serviciul electronic SPV este furnizat gratuit de Ministerul Finanţelor Publice şi poate fi accesat direct la adresa https://pfinternet.anaf.ro. Prin intermediul SPV se poate accesa situaţia fiscală personală şi se pot primi sau transmite o serie de documente, declaraţii fiscale şi alte informaţii fiscale utile, adaugă ministerul.

Sursa: capital.ro

