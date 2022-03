Liga a 4-a: triplă Negură, iar Performanța Ighiu a învins Kinder Teiuș, fosta echipă a lui Mircea Oprea

În ultima etapă a sezonului regular al eșalonului terț, întâlnirea între vecinele din clasament, CS Ocna Mureș (locul 6, 19 puncte) și Gloria Bistrița-Năsăud (poziția a 5-a, 23 de puncte), a fost încheiată la egalitate, scor 1-1 (0-1)



Oaspeții au deschis scorul în minutul 32 prin Al. Stoica (după o eroare a portarul Ed. Mihail a rezultat un corner, iar la faza următoare atacantul Bistriței l-a devansat pe D. Lupșan), iar Socaci a egalat în mintul 74 (a trimis de la 30 de metri în poarta goală după o degajare greșită a goalkeeperului Oct. Ivan). În minutul 80, gazdele au rămas în inferioritate, prin eliminarea lui Ceaca (inițial s-a dat lovitură liberă pentru gazde, dar centralul a întors decizia după ce a văzut sânge la apărătorul advers), ce a primit al doilea „roșu” în acest sezon. Ocnamureșenii, ce acuză o criză de efectiv, au lovit barele în două rânduri, prin Cioară (în prima repriză, un șut cu dreptul) și după pauză prin Vasinc (reluare cu capul), ambele la scorul de 0-1.

„Ținând cont că am revenit de la 0-1, aș putea spune că rezultatul este echitabil, dar până la 1-1 am avut două bare, deci putem câștiga. La egal eram peste adversar, dar eliminarea lui Ceaca a făcut să încline balanța în favoarea bistrițenilor și am scos doar un punct. E clar în ceea ce privește arbitrajul, cum a fost eliminat Ceaca și alte interpretări, e un regulament pentru echipe mici și altul pentru cei mari, gen Bistrița sau Hunedoara, care reprezintă ceva în fotbalul românesc raportat la Ocna Mureș. Și așa suntem puțini, mai avem și eliminări și mai e mult de jucat. Ne pregătim și vedem ce va fi„, a transmis Paul Ciucă.

Bistrițenii, pregătiți de antrenorul Adrian Falub (cel ce a promovat cu Unirea Alba Iulia în Liga 1 în 2009), au bifat prima deplasare din acest an. “Soda dragă” s-a călăuzit în ultimele jocuri după principiul “una rece” (eșec acasă, 2-3 cu “virușii verzi”) și “alta caldă” (1-0, pe “Cetate”, în derby “de Alba”, reușită a golgheterului Cioară, 7 goluri).

CS Ocna Mureș va debuta în play-out tot pe teren propriu, în prima sâmbătă din aprilie, cu Avântul Reghin, iar în a doua etapă se va revedea cu Gloria… la Bistrița.

CS Ocna Mureș: Ed. Mihail – Pintilie, D. Lupșan, Guț, Cunțan – Al. Giurgiu – Coltor (65, Ognean), Socaci/ cpt, Vasinc, Cioară (65, Cioargă) – Ceaca; rezerve A. Anghel, Moise, Ov. Truță. Antrenori Paul Ciucă, Romeo Arinar.

Gloria: Oct. Ivan – Hasnaș, Fl. Cordoș, Meșter, Sulici, Trifan, Covaciu, B. Vasile, A. Damian, Curtuiuș, Al. Stoica; rezerve Neacșu, D. Buia, Milandru, Enescu, Andrecuț, Stoianof, Chirlejan, Nalați, Mihali. Antrenor Adrian Falub.



Arbitri: Cr. Pascu, B. Vasile, C. Prodan (toți Sibiu) Observatori L. Szanto (Tg. Mureș), M. Orbonaș (Ilia)