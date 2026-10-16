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Liga 3 | CS Universitar Alba Iulia – CSC Ghiroda și Giarmata Vii 0-2 (0-0): „Dubla” lui Ardel a făcut diferența

Lucian Dărămuș

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Liga 3 | CS Universitar Alba Iulia – CSC Ghiroda și Giarmata Vii 0-2 (0-0): „Dubla” lui Ardel a făcut diferența

CS Universitar din Alba Iulia nu a reușit vineri, 16 octombrie 2026, să obțină niciun punct în duelul de pe teren propriu cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii, din etapa a noua din Seria 7 a Ligii 3 de fotbal.

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Timișenii s-au impus cu 2-0 (0-0) la Micești, grație „dublei” lui Ardel (53, 60).

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Studenții obținuseră în runda anterioară un punct de moral, după trei eșecuri consecutive (și patru partide în care nu au înscris): 2-2, în deplasare, cu CIL Blaj.

CS Universitar din Alba Iulia rămâne fără succes în campionat în stagiunea curentă.

CSU Alba Iulia: Pauletti – Lupșa, A. Rusu (60, B. Pop), Dobrin, Gheoghiu, Vlaicu (53, R. Stanciu), E. Vlad / cpt., Trifu, Tamaș (84, Pandor), Velțan (60, Trișcă-Sălăgean), Stănilă (84, Adawi). Rezerve neutilizate: Dreghiciu – Man, Man, Pîrv, R. Popa. Antrenor principal Nicolae Ghișa.

CSC Ghiroda și Giarmata Vii: Ciublea – Miclăuș, Rîpă, Sabău, D. Roșu, Mancaș / ctp., Stoi, Șteta (55, Bocșan), D. Pop (76, Jichici), D. Ardel (66, Băiceanu), Ciurel (76, Vaccari). Rezerve: Mosoarcă – Bereczki, Lixandru, Stămorean. Antrenor principal Cristian Gălan

Arbitri D. Nicodin, M. Berariu, A. Kotroczo; rezervă T. Jurca (toți din Arad). Observatori G. Bârjac (Sălaj), C. Orbonaș (Hunedoara)

foto: arhivă

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