Liderul PSD Alba, Ioan Dîrzu: Legea salarizării şi Legea pensiilor – echitate pentru toți românii

Anul acesta s-au făcut majorări salariale in valoare de 8 mld lei până la nivelul lunii octombrie, în plus față de luna ianuarie. Practic toate salariile bugetarilor au crescut deja, de anul acesta, cu procente cuprinse între 10 și 50 la sută, în funcție de familia ocupațională din care fac parte.

Legea salarizării apare în programul de guvernare cu majorări, pe medie, de 56 la suta a salariilor, în următorii 4 ani, în cuantum de 32 miliarde. Impactul real al Legii salarizării, așa cum a fost votată de Parlament, e de 63 miliarde fără transferul contribuțiilor. După transferul contribuțiilor impactul este de 32 miliarde până în 2020 și 42 miliarde pana în 2022, exact cum am promis în programul de guvernare.

Sindicatele din Sănătate protestează din cauza sporurilor. În 2017, cheltuielile cu salarizarea în sănătate au fost de 14 miliarde lei. În 2018, cresc cu 2,9 miliarde, la 16,9 miliarde. Salariile medicilor au creșteri masive. De exemplu, un medic primar debutant are acum 4000 lei și ajunge la 12000 in martie, la care se adaugă sporurile și vechimea. Supărarea sindicatelor este că anvelopa sporurilor a scăzut de la 43 la sută la 30 la sută, ceea ce înseamnă ca secretara din spital nu va mai putea lua 65 la sută spor de doctor plus 15 la sută spor de calculator ceea ce era o anomalie. Valabil și pentru liftiere, contabili, electricieni, șoferi etc. PSD va continua să aibă un dialog permanent cu reprezentanții sindicatelor şi îşi doreşte să găsească un consens social cu toate categoriile profesionale.

Referitor la Legea pensiilor, aceasta este finalizată de Ministerul Muncii, dar se lucrează împreună cu Casa de Pensii și Ministerul de Finanțe la impactul financiar și nu poate fi trimisă Parlamentului până nu sunt finalizate toate calculele.

Până îm prezent, s-a luat în calcul ca Legea pensiilor să se aplice în două etape: în prima etapă, anul 2018, se crește punctul de pensie de la 1000 la 1100 lei, din luna iulie, exact cum s-a întâmplat și anul acesta. În a doua etapă, din 2019, se aplică integral legea, ceea ce presupune corectarea sistemului și recalcularea tuturor pensiilor. E un proces de durată această a doua etapa și nu se pot calcula peste noapte 5 milioane de pensii. Dar, ca să ne asigurăm că se respectă programul de guvernare, creșterea punctului de pensie la 1100 lei e prevăzută in bugetul de stat pe 2018.

În 2017 au avut loc doua majorări de pensii: la 1 ianuarie cu 5.25 la suta și la 1 iulie când punctul de pensie a crescut la 1000 lei. În plus, pensiile sub 2000 lei sunt scutite de impozit din luna martie. Așadar, s-a respectat ad litteram programul de guvernare.

În 2018, punctul de pensie crește la 1100 lei, iar banii sunt prinși în buget. Din nou, respectăm programul de guvernare. În 2020 punctul de pensie ajunge la 1775 lei.

În momentul în care Finanțele calculează impactul, legea se trimite Parlamentului, dar e puțin probabil sa poată fi adoptată anul acesta. Important e faptul că și anul viitor majorările de pensii sunt prinse în buget.

Cu deosebită considerație,

Deputat

Ioan Dîrzu