Liderul ALDE Alba, Ioan Lazăr, dorește reîmprospătarea partidului și susține tinerii: ”Sunt mult mai serioși, prefer un tânăr în locul unui politician tradițional”

Liderul ALDE Alba, Ioan Lazăr a afirmat în cadrul unei conferințe de presă organizată vineri, 6 decembrie 2019, că formațiunea politică pe care o reprezintă nu va fuziona, cel puțin deocamdată, până la alegerile locale, cu nici un alt partid.

Se pare că la alegerile locale, ALDE va merge pe forțe proprii, fără nici o alianță. Ioan Lazăr a precizat că la nivel local ”ne înțelegem, discutăm cu colegii, în special din PNL. Eu nu o să discut cu alte partide, m-am ars. În PSD sunt multi oameni de bine, dar sunt 2-3 la vârful partidului, care dau ordine, dispozitii și nu respectă anumite principii. Dacă împreună vom fi mai puternici și vom putea bate PSD-ul, avem libertatea de a negocia cu altcineva. O să ni se spună și de la centru cum ar fi bine să facem”, a spus liderul formațiunii de la Alba.

Totodată, Lazăr este convins că dacă se vor face asemenea alianțe la nivel local, acestea vor fi cu PNL. Acesta a mai precizat că momentan nu a fost abordat de nimeni și nici nu a avut discuții sau înțelegeri cu cei din PNL.

De asemenea, Ioan Lazăr își dorește să reîmprospăteze partidul, începând chiar de mâine: ”O să iau la rând toate filialele din județ. Acolo unde nu a fost implicare, unde nu s-a făcut campanie, o să iau măsuri și am acceptul să schimb întreaga conducere. Acolo unde consilierii locali nu s-au implicat deloc sau aproape deloc în activitatea comunei sau orașului și acolo vom lua măsuri și acei consilieri nu vor mai fi pe listele alegerilor locale”, spune Lazăr.

Liderul ALDE Alba a mai spus că el va continua să susțină tinerii ca și până acum: ”O să merg pe mâna lor, pentru că posibilitatea ca aceștia să trădeze, să migreze, este cu mult mai mică decât la cei care au o experiență politică mai mare. Asupra tinerilor nu planează nici fapte de corupție și sunt mult mai serioși. O să prefer un tânăr în locul unui politician tradițional. Depinde cât voi fi de convingător și cum voi reuși să atrag tinerii, acesta este țelul meu, să reîmprospătez partidul”.

Dacă la europarlamentare ALDE a obținut un procent de 4%, este, potrivit lui Lazăr, datorită campaniei sub orice critică realizată de colegii săi: ”La Sebeș, Blaj, nu am avut campanie deloc și rezultatul a fost pe măsură. La alegerile locale, candidații vor fi direct interesați pentru a obține funcția de primar, consilier local, etc, în funcție de muncă. Aici interesul va fi maxim din partea lor și eu zic că vom obține un rezultat de 7% și vom putea sta la masă și vom fi băgați în seamă de cei de la PNL”, spune Ioan Lazăr.

Acesta a mai adăugat că el va critica în continuare guvernarea, ”noi nu suntem la guvernare, noi susținem guvernarea” – spune Lazăr, iar dacă măsurile nu vor fi în interesul cetățeanului, ”eu îmi voi face datoria și îi voi critica”.