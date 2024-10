Licitație publică pentru elaborarea documentației tehnico-economice pentru modernizarea unei străzi situată în una dintre cele mai aglomerate intersecții, pe artera de intrare în municipiul Alba Iulia

Primăria Alba Iulia, a lansat o licitație publică pentru servicii de elaborare documentație tehnico-economică – faza studiu de fezabilitate, documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire și organizarea execuției lucrărilor, proiect tehnic, caiete de sarcini și detalii de execuție, verificare tehnică de calitate a documentațiilor și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul “Modernizare strada cuprinsă între strada Costache Negruzii și strada Mărășești din municipiul Alba Iulia.

Sursa de finanțare a contractului de furnizare care urmează să fie atribuit este bugetul local al municipiului Alba lulia.

Potrivit documentației, abordarea municipalității în ceea ce privește proiectele de mobilitate este una integrată și coerentă din punct de vedere teritorial deoarece abordează una dintre cele mai aglomerate intersecții, pe artera de intrare în municipiul Albă lulia de pe DN CALB, mai exact intersecția str.Mărășești și DN CALB, inclusiv relația cu autostrada A10 și care are ca scop:

Descongestionarea traficului auto pe una din principalele artere de intrare în municipiu din zona de est

– Creșterea siguranței rutiere in zonă

– Creșterea calității aerului prin reducerea noxelor

Prin realizarea prezentei investiții se urmărește descongestionarea traficului pe artera de intrare în municipiul Alba lulia de pe DN CALB având drept scop creșterea calității vieții locuitorilor din municipiu cat si a celor care isi desfășoară activitatea in municipiu pe baza principiilor unei mobilități urbane durabile pornind de la obiectivele si prioritățile Planului de Mobilitate Urbană Durabila, inclusiv fluidizarea traficului.

Strada care face obiectul prezentului proiect este amplasată in municipiul Alba lulia cartier Lipoveni. In situația actuala, luând in considerare propunerea de realizare a unor străzi cu lățime medie cuprinsa intre 6 ml si 8 ml incluzând carosabilul, iluminat, trotuare si zonele verzi, rezulta următoarele suprafețe reglementate:

-Strada de legătură = 760 x 8 = 6080 mp cu o lungime de 760 ml TOTAL S= 6080 mp Lt = 760 ml,

Proiectul va avea in vedere realizarea/reconfigurarea următoarelor capacitati:

-carosabil cu lățime medie de 4-6 m pentru circulație dublu sens sau sens unic

-apele pluvialele se vor colecta prin rigole(carosabile deschise) sau scafe amplasate in zona drumului si conduse pentru descărcare in emisarele existente in zona (ravene, paraie, podețe)

-masuri de siguranța circulației specifice (marcaje, indicatoare,parapeti de protecție, parapeți direcționali etc.)

-accese la proprietăți si trotuare – dacă este cazul – canale tehnice pentru curenti slabi – dacă este cazul – iluminat public – dacă este cazul

Valoarea estimată a serviciilor este de 175.630,25 lei fără TVA. Durata contractului este de 4 luni.

Ofertanții își vor depune oferta în plic închis, la Registratura Primăriei Municipiului Alba lulia, camera 8, sau pe e-mail [email protected], până la data de 30.10.2024, inclusiv.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI