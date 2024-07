Levente Polgar – ”colosul” din Alba – va da piept din nou cu giganții Italiei, la Tor des Geants 2024. A intrat în istorie drept singura persoană din lume cu dizabilități care a reușit să termine o astfel de cursă

Ultramaratonistul aiudean Polgar Levente va participa și în 2024 la una dintre cele mai dure curse de ultramaraton montan din lume, Tor des Geants.

Cursa va avea loc în perioada 8-14 septembrie 2024 și reunește sportivi din 66 de țări. Cei mai mulți participanți sunt din Italia – 411, urmată de Franța – 198. Din România vor lua startul 5 sportivi: Levente Polgar, Claudiu Beletoiu, Corneliu Buliga, Chis Ioan Daniel și Dimbean Ovidiu.

”Stâncos, alunecos, dur. Atât de dur încât este top 9 cele mai DURE curse de ultramaraton montan de pe tot mapamondul.

Anul trecut am reușit să îi înving. Am învins km, terenul total neprietenos, dar mai presus de toate, am învins handicapul pe care îl am. Știți ceva? A fost greu în draci, dar ce contează niște picioare umflate și distruse când știi că la finalul celor 330 de Km vei intra în istorie singura persoană din lume cu dizabilități care reușește să termine o astfel de cursă? Bonusul este că la finalul oricărui ultramaraton câștigi un ultramaraton cu tine, cu dubiile tale, cu viața de zi cu zi care nu e mereu prielnică.

Poate și din acest motiv, mă mai duc și anul acesta! Am primit bursa Lucas și reprezint cu cinste memoria la Tor des Geants, unde Lucas a fost participat și finisher.

Voi purta tricoul Invictus Romania și sigla CSM Unirea Alba Iulia!”, a anunțat Levi pe pagina de Facebook.

În urma participării de anul trecut la Tor de Geants, aiudeanul a intrat în istorie drept singura persoană din lume cu dizabilități care reușește să termine o astfel de cursă: ”Adesea am avut lacrimi în ochi, însă am vrut să ajung la linia de finiș, să nu dezamăgesc pe nimeni. Îmi doream să transmit o simplă îmbrățișare de la linia de sosire, să fac cu mâna și asta m-a ajutat să merg mai departe, kilometru cu kilometru. Pentru mine, TOR330 este o victorie proprie. Mi-am demonstrat că pot fi gigant, chiar dacă am un handicap!”, declara Levi la finalul cursei din 2023.

Considerată una dintre cele mai grele curse de trail din lume, cursul Tor des Géants (TDG sau Tor) acoperă 330 de kilometri uluitor cu peste 24.000 de metri denivelări. Începe în Courmayeur, Italia și apoi coboară pe partea de vest muntoasă a Văii Aostei, traversează valea la Donnas, apoi se întoarce pe partea de est la fel de accidentată. Alergătorii vor merge pe trasee la poalele unora dintre cele mai înalte vârfuri de 4.000 de metri din Alpi și vor călători prin Parcul Național Gran Paradiso și Parcul Regional Mont Avic. Timpul limită pentru acest curs provocator este de 150 de ore.

Această cursă este binecunoscută în toată regiunea, iar localnicii fac o treabă grozavă în îngrijirea alergătorilor. Oamenii care au alergat Tor comentează întotdeauna cât de prietenoasă și primitoare este cursa, ceea ce este un lucru bun, având în vedere că alergătorii petrec cea mai mare parte a timpului lipsiți de somn!

În ultimii ani, organizația din spatele Tor a lansat o serie de alte curse înrudite. Există Tor130, numit Tot Dret, o cursă de 130 km care folosește a doua jumătate a traseului Tor des Geants și un Tor30 de 30 km numit Passage Au Malatrà. Organizația a lansat chiar ceva și mai provocator decât Tor, Tor des Glaciers de 450 km.

