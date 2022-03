„Legiunea internațională”: Zelenski spune că 16.000 de străini s-au oferit voluntari pentru a lupta pentru Ucraina

La începutul acestei săptămâni, țara a ridicat temporar cerințele de viză pentru voluntarii străini care doresc să intre în țară și să se alăture luptei împotriva forțelor ruse.

„Nu avem nimic de pierdut în afară de propria noastră libertate”, a spus Zelenski, menționând că aliații internaționali ai Ucrainei trimit zilnic provizii de arme.

În timp ce cetățenii străini luptă în Ucraina din 2014, când separatiștii susținuți de Rusia au ocupat părți din regiunea Donbas, experții care urmăresc luptătorii străini spun că acest număr este foarte mare acum. Experții avertizează totuși că a merge în Ucraina fără pregătire militară este periculos.

„Alăturați-vă Legiunii Internaționale de Apărare Teritorială!”

Rămâne neclar de unde vin 16.000 de voluntari, iar Zelenski nu a extins subiectul în videoclipul său.

Până în prezent, majoritatea luptătorilor străini din Ucraina provin din alte state post-sovietice precum Georgia și Belarus. Dar rapoartele media sugerează că sunt din țări precum Japonia, Marea Britanie și Statele Unite.

Ministerul Apărării al Ucrainei a repetat apelul lui Zelenski pentru voluntari străini pe Facebook, spunând că ăși dorește oameni cu experiență de luptă care au „alta cetățenie decât ucraineană, dar… sunt alături de Ucraina împotriva [invaziei] ruse”.

„Acesta este momentul să acționăm!” a scris Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. „Alăturați-vă Legiunii Internaționale de Apărare Teritorială!”

Ministerul a adăugat: „Nu vă pierdeți șansa de a face parte din cele mai curajoase forțe armate!”

La 81 de ani, un fost pilot în Marina Britanică merge în Ucraina să ajute în lupta cu invadatorii lui Putin

Bryan Spencer, un englez de 81 de ani, fost pilot militar, merge în Ucraina să dea o mână de ajutor. Nici vârsta, nici problemele de sănătate pe care le are spune că nu sunt o piedică. ”Pot face multe lucruri. Sunt și un bun țintaș, dar nu vreau neapărat să mă implic în lupte, dar dacă va fi nevoie o voi face”, spune omul plin de curaj.

„Sunt bătrân, am 81 de ani. Soția mea a murit și eu sunt singur. Vreau să ajut oamenii, mereu am vrut asta. Asta aș vrea să fac, nu contează cu ce. Pot conduce o ambulanță, pot lupta împotriva focului. În Marina Regală am fost antrenat și ca pompier. Pot face multe lucruri. Sunt și un bun țintaș, dar nu vreau neapărat să mă implic în lupte, dar dacă va fi nevoie o voi face. Dacă nu sunt de folos, atunci mă voi întoarce acasă. Dar măcar voi încerca”, ne-a povestit englezul.