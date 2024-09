Legea pensiilor nr.360/2023. Proiect de lege pentru corectarea nedreptăților pe care le-a provocat unor categorii de pensionari: Persoane cu dizabilități, mineri, ceferiști, siderurgiști și alții

Deputatul PNL, Florin Roman, a declarat, într-o aparație recentă la Radio Unirea FM că lucrează împreună cu colegii din partid la corectarea „nedreptăților” pe care le-a provocat noua lege a pensiilor, pentru unele categorii de pensionari.

„În momentul în care am văzut că această lege înseamnă creșteri pentru 3,1 milioane de pensionari, am zis ok, votăm. Știam foarte clar că va veni și pasul următor în care va trebui să rezolvăm problema celor care nu se pot bucura de această creștere și care au tot dreptul să se simtă nedreptățiți. Pentru că aici sunt categorii și nu au absolut nicio vină, nu e nicio vină din partea lor, în special minerii, ceferiști, siderurgiști, persoane cu dizabilități, oameni care au muncit cinstit, corect la viața lor și au și contribuit foarte mult, pentru că vedeți dumneavoastră există și această repulsie vis-a-vis de cei cu pensii mari pe contributivitate. Dacă e să fim corecți, haideți să ne uităm și cu cât au contribuit acești oameni în parcursul vieții lor. Sunt multe lucruri încă de reglat”, a spus deputatul liberal.

Potrivit acestuia, PNL va depune un proiect de lege la Parlament, chiar dacă premierul Marcel Ciolacu a spus că „nimeni nu se mai atinge de această lege”. ”Domnul Ciolacu poate să dea ordine la PSD, dar nu poate să dea ordine la PNL și nu va da niciodată. Și prin urmare, vom depune un proiect de lege în care încercăm să reparăm aceste inechități în sensul că aceste categorii. Minerii nu au nici o vină că sporurile erau în afara salariului de încadrare și pentru aceste venituri salariale se plăteau impozitele și taxele aferente către bugetul de stat și bugetul asigurării sociale de stat.

Au tot dreptul să se revolte, mai ales că noi aici, cel puțin în județul Alba, știm foarte bine, am avut zone miniere, precum Zlatna, Abrud, Roșia Montană, Bucium, Baia de Arieș. Sunt foarte mulți bolnavi de TBC în această zonă, oameni care și-au mâncat sănătatea și plămânii pentru că, lucrând în mină, nu e ca și cum să lucrezi la suprafață. La fel și cei care au lucrat în siderurgie, cuptoare, temperatură ridicată și așa mai departe. E nevoie de echitate socială și prima măsură a fost ceea ce am reușit noi, Partidul Național Liberal, în acest început de sesiune. Deși eram blocați de cam un an de zile de PSD cu această chestiune”, a declarat Florin Roman.

Acesta a completat că nu a fost, încă, depus proiectul dintr-un calcul politic. ”Proiectul de lege este deja pregătit, îl vom depune, nu l-am depus în această perioadă, vă spun sincer, dintr-un calcul politic. Credeam că dacă vom depune acest proiect, PSD-ul va încerca blocarea proiectului PNL cu neimpozitarea pensiilor până la 3.000 de lei. Acest proiect a fost votat de Parlament, merge la promulgare, nu mai ține de șantajul colegilor de coaliție și săptămâna viitoare vom depune acest proiect de lege”, a mai precizat parlamentarul liberal.

