La Naționalele U20, vicecampioni naționali din Alba: Alexandra Cristea (CS Unirea Alba Iulia) – două medalii de argint, George Cozma (CSȘ Blaj) – una

La Campionatele Naționale Under 20 de atletism, competiție disputată pe Stadionul „Nicolae Mărășescu” Craiova, alteții din Alba Alexandra Cristea (CS Unirea Alba Iulia/ LPS Alba Iulia) și George Cozma (CSȘ Blaj/ AC „Mica Romă” Blaj) au devenit vicecampioni naționali. Sportiva din Cetatea Marii Uniri a cucerit două medalii de argint, în proba de 5000 metri eleva antrenorului Gabriel Avram stabilind un nou record personal (PB). „Alexandra a făcut o cursă excepțională, îmbunătățindu-și recordul personal cu aproape un minut. Acum o lună, la Under 18, venea pe locul secund, cu timpul 19.05. În a doua probă, eleva mea a fost la 4 secunde de PB, nereușind să se recupereze după prima probă”, a spus antrenorul Gabriel Avram. În cazul competitorului blăjean, pregătăt de Cristina Man, acesta a concurat la o săptămână după prezența la Campionatul European Under 18 din Slovacia (în calificări la proba de 800 metri). Rezultate:

*Alexandra Maria Cristea (CS Unirea Alba Iulia/ LPS Alba Iulia) – locul doi la 5000 metri (rezultatul 18:07.11), pe prima poziție clasându-se Alexandra Hudea (CSȘ Mediaș/ CSM București) – timpul 17:11.48; locul doi în proba de 3000 metri (timpul 10:38.64), pe locul întâi fiind Bianca Rusu-Eremia (CSA Steaua – rezultatul 10:31.86);

*David George Cozma (CSȘ Blaj/ AC „Mica Romă” Blaj) – medalie de argint la proba de 1500 metri (timpul 4:03.50), pe prima poziție clasându-se Matei Moldovan (Atletic Cluj) – rezultatul 3:59.76; locul 5 în proba de 800 metri (rezultatul 1:55.27);

*Codrin Alexandru Vințan (LPS Alba Iulia/ CS Unirea Alba Iulia, antrenor Mihaela Vlas) – locul 26 la 400 metri (timpul 56.08) și locul 21 la 800 metri (rezultatul 2:06.92);

*Mihai Alin Savlovschi (CS Medgidia/ AC „Mica Romă” Blaj) – locul întâi la proba de 3000 metri obstacole (rezultat 9:03.65) și locul 3 la 3000 metri (timpul 9:07.35);

*Lucian Florin Ștefan (CSȘ Caransebeș AC „Mica Romă” Blaj) – locul doi la 3000 metri (timpul 8:31.64).

În același context mai precizăm că David Bercheu (CS Unirea Alba Iulia, antrenor Mihaela Vlas) a câștigat crosul de 6 kilometri, la categoria 14-34 ani, la „Corcova Fest” (județul Mehedinți).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI