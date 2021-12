La Gala Sportului Județean 2021, mențiuni pentru sportivii și antrenorii din Alba

Echipa ACS Student Sport Alba Iulia a făcut spectacol la Cupa Crăciunului, competiție de fotbal feminin disputată în Cetatea Marii Uniri sub privirile antrenorului Cristian Dulca, selecționerul echipei reprezentative de senioare a României, formația condusă de Cătălin Costea impunându-se la cele 3 categorii de vârstă și cucerind toate premiile individuale

Turneul organizat de Student Sport Alba Iulia, în parteneriat cu Primăria municipiului Alba Iulia, s-a derulat la Under 11, Under 13 și Under 16, iar acțiunea a avut și un scop caritabil întrucât cei implicați au făcut un dar de suflet copiilor de la Așezământul social “Sf. Vasile cel Mare” din municipiul reședință de județ. Din păcate, din motive legate de pandemia de coronavirus, trei dintre formații, ACS Activ Slobozia, ACS Carei și Juventus Timișoara, au declinat în ultimul moment participarea.

Rezultate înregistrate:

*categoria Under 11, Student Sport Alba Iulia – ACS Șoimii Șimand 4-4 (4-5 după loviturile de departajare);

*categoria Under 13, Grupa A: Student Sport Alba Iulia – ACS Galaxy Brad 4-0, Galaxy Brad – Șoimii Șimand 2-2, Șoimii Șimand – Student Sport 0-9; Grupa B: ACS Șiriana Șiria – Școala Gimnazială Câmpeni 2-1, Șomii Șimand 2 – Școala Gimnazială Câmpeni 0-5; Șiriana Șiria – Șoimii Șimand 2 5-1; semifinale: Student Sport – Școala Gimnazială Câmpeni 8-1; Șoimii Șimand 2 – Șiriana Șiria 2-4; finala mică: Școala Gimnazială Câmpeni – Șoimii Șimand 2 6-1; finala mare: Student Sport Alba Iulia – Șiriana Șiria 5-1. Golgheter a fost Oana Cosma, Emma Mihu a fost desemnată cea mai tehnică jucătoare, iar Patrick Cohan (toți Student Sport Alba Iulia) a primit premiul cuvenit celui mai bun portar;

*categoria Under 16, Grupa A: Student Sport Alba Iulia – ACS Galaxy Brad 2-0, Galaxy Brad – Șoimii Șimand 1-3, Șoimii Șimand – Student Sport 0-4; Grupa B: ACS Șiriana Șiria – Școala Gimnazială Câmpeni 0-3, Șoimii Șimand 2 – Școala Gimnazială Câmpeni 1-5, Șiriana Șiria – Șoimii Șimand 5-1; semifinale: Student Sport – Școala Gimnazială Câmpeni 5-4, Șoimii Șimand – Șiriana Șiria 4-1; finala mică: Școala Gimnazială Câmpeni – Șiriana Șiria 2 6-1; finala mare: Student Sport Alba Iulia – Șoimii Șimand 5-1. Golgheter a fost Alexia Ursu, Andreea Berghezean a fost desemnată cea mai tehnică jucătoare, iar Adriana Avram (toți Student Sport Alba Iulia) a fost recompensată cu premiul pentru cel mai bun portar.

“Vreau să mulțumesc tuturor fetelor, părinților dar și sponsorilor acestei frumoase Cupe a Crăciunului. Pe lângă fotbal toate fetele au facut cadouri către copiii de la Așezământul «Sf. Vasile cel Mare» din Alba Iulia și pentru ca totul să fie și mai frumos la această competiție, fetele au fost premiate în mod egal de către organizator, oferindu-le câte o plasă cu dulciuri, renunțând astfel la medalii și cupe. Pentru mine personal acest eveniment a fost o reușită. De ce spun asta? Pentru că am văzut pe chipul fetelor bucurie și emotie, exact ceea ce mi-am propus. De Crăciun învățăm sa fim mai buni, însă ACS Student Sport Alba Iulia este mai mult decat un club este și un ONG. Pe parcusul anului am fost implicați în desfășurarea a doua mari evenimente marcante pentru oraș: Ziua Copilului, unde am strâns peste 500 de copii, iar nu demult împreună cu primăria Municipului Alba Iulia am organizat un concurs de atletism în prezența multiplei campioane Gabriela Szabo. Toate acestea nu erau posibile fără implicarea sponsorilor: Cofetăria Edis, Cora Office Solutions, Domeniul Ciumbrud, Banca Transilvania, Spartan România, Azets Insight Romania, Albalact, dar și a unor consilieri locali sau a domnului primar Gabriel Pleșa, Datorită lor fetelor nu le-a lipsit nimic pentru a putea juca și a bucura de fotbal”, a punctat antrenorul Cătălin Costea (ACS Student Sport Alba Iulia).

În final, se cuvin două remarcări individuale: Oana Cosma, căpitanul echipei Under 13, a coordonat jocul formației și a devenit și golgheter. În plus, talentata jucătoare a jucat și la categoria Under 16, în finală, unde a marcat două goluri într-un moment când oponenții aveau avantaj de 1-0 pe tabelă. De asemenea, Roxana Bocăniciu, cea mai veche echipieră a clubului Student Sport Alba Iulia, convocată la lotul național și devine o jucătoare confirmată, dintr-o speranță. Căpitanul echipei Under 16 crește de la meci la meci, de la an la an, punând serios umărul la rezultatele echipei.