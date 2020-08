La Ciugud, chiar dacă Gheorghe Damian rămâne independent, colaboratorii lui candidează pe lista PNL la alegerile locale din 27 septembrie 2020

La Ciugud, apropriații primarului Gheorghe Damian, foști ,,pesedisti”, candidează pe lista de consilieri locali ai PNL. Acesta a rămas independent, iar majoritatea candidaților, în frunte cu Oargă Liliana, candidează acum pe lista PNL-ului.

Viceprimarul Oargă Liliana are un singur mandat până în prezent.

,,La Ciugud noi suntem o echipă, nu suntem oameni politici ci suntem oameni de administrație. Cei care mă cunosc știu că singura politică pe care o fac este politica cetățenilor și a comunei mele. De asemenea sunt un om loial, care în 2016 a făcut un parteneriat corect și solid cu un om: primarul Gheorghe Damian. A fost o onoare să fac parte din echipa domnului primar și împreună cu ciugudenii am îndrăznit să visăm și să transformăm visele în realitate.

După excluderea domnului Gheorghe Damian din PSD, atât eu cât și colegii mei din Consiliul Local nu ne-am mai regăsit în acest partid care nu a respectat performanța administrativă și principiile sănătoase. Cum credeți că puteam să privim oamenii din Ciugud în ochi și să spunem că susținem un partid care l-a exclus pe unul dintre cei mai buni și mai corecți primari din țară?

Am decis astfel să continuăm să îl susținem pe Gheorghe Damian și, împreună cu colegul nostru din consiliul local Ioan Nechifor Dreghici, președintele PNL Ciugud, am decis să facem împreună o echipă pentru viitorul Ciugudului. Am stabilit că nu facem un troc politic, iar politica va fi bazată doar pe proiecte pentru cetățeni și pentru Ciugud.

Noua echipă este formată din oameni cu experiență în administrație, care au mai fost consilieri locali, dar și din oameni noi, tineri din satele Ciugudului care au decis să se implice în continuarea proiectelor noastre.

De ce PNL? Sincer vă spun că pentru mine politica înseamnă doar oameni și singurul om politic care a oferit în ultima perioadă sprijin real Ciugudului este Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba. Nu știu dacă este un argument sau nu, dar pentru noi a fost de ajuns respectul pe care ni l-a oferit acest om.

Pentru noi, toți cei din această echipă, politica înseamnă RESPECT, PROIECTE, SERIOZITATE, MUNCĂ ȘI OAMENI!”, a explicat pentru ziarulunirea.ro doamna Oargă Liliana, actual viceprimar al comunei Ciugud, motivul pentru care deschide lista PNL-ului.

6-7 consilieri care au candidat în 2016 pe lista PSD-ului vor candida de această dată pe cea a PNL-ului.

Chiar dacă Gheorghe Damian rămâne independent, așa cum a declarat în nenumărate rânduri, este evident că o mare parte din apropriații lui au trecut la PNL și candidează din partea acestui partid.

Lista candidaților PNL la comuna Ciugud:

1- Oargă Liliana

2- Dan Ioan

3- Dreghiciu Ioan Nechifor

4- Romcea Ioan

5- Cosma Achim

6- Magda Alexandru-Adrian

7- Țăran Alexandru

8- Plută Nicolae

9- Hațegan Nechifor Ioan

10- Radu Simona Ancuța

11- Oancea Marius-Eugen

12- Roșu Andrei-Ștefan

13- Suseanu Brîndușa

14- Puiu Crinela-Adela

15- Avram Cornel-Teodor Octavian

16- Iancu Petru-Cătălin

17- Șușman Ștefan-Cristian