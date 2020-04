Kronospan Sebeș solicită acordul APM Alba pentru modernizarea liniei de uscare așchii, pentru reducerea emisiilor și cheltuielilor cu întreținerea

Agentia pentru Protectia Mediului Alba anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Modernizare linie uscare aschii, propus a fi amplasat în municipiul Sebes str. Mihail Kogalniceanu nr. 59, titular SC KRONOSPAN SEBES SA.

Prin proiectului “MODERNIZARE LINIE USCARE ASCHII”, Beneficiarul solicita modernizarea liniei de uscare aschii din cadrul Sectiei PAL, apartinand Kronospan Sebes SA, in scopul cresterii eficientei uscatorului Kronoplus in ceea ce priveste reducerea emisiilor, reducerea cheltuielilor cu intretinerea si reducerea orelor de oprire datorate intretinerii si in finalducand la crestere productivitatii Liniei PAL.

Lucrarile prevazute in proiect cuprind activitatileprin care se modernizeaza linia de uscare aschii din cadrul Sectiei PAL prin adaugarea in fluxul tehnologic a unui ciclon, a 2 tubulaturi de conexiune cu actuala instalatie si a unor elemente specifice schimbatorului de caldura.

Impactul asupra mediului alucrarilor este nesemnificativpe perioada executiei lucrarilor de modernizare a liniei de uscare aschii.Prin implementareaproiectului nu se modifica nivelul de risc pe amplasament si nu determina reclasificarea amplasamentului.

In urma implementariiproiectuluide investitie se va realizao reducere a emisiilor de pulberi la cosul uscatorului Kronoplus, prin retinerea cenusii rezultate in urma arderii in amonte deschimbatorul de caldura.In consecintaimpactul activitatilor desfasurate pe amplasament asupra mediului se va diminua.