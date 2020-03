Kronospan lansează o adresă de email prin care va răspunde la toate întrebările legate de modul în care compania se raportează la problemele de mediu din Sebeș

Kronospan Trading lansează o adresă de email prin care va răspunde la toate întrebările legate de modul în care compania se raportează la problemele de mediu din Sebeș: mediu@kronospan.ro. Toate întrebările primite de la cetățeni vor primi răspuns în maxim 48 de ore.

”Ne dorim să fim nu doar cât mai transparenți, dar și cât mai apropiați de comunitatea din care facem parte. Aceasta adresă de email reprezintă o nouă modalitate directă de contact cu locuitorii Sebeșului. Încurajez oamenii care locuiesc in zonă să ne scrie la adresa de email mediu@kronospan.ro pentru orice nelămurire sau neclaritate legată de modul în care Kronospan se raportează la mediul înconjurător. Fiecare mesaj va fi citit și va primi răspuns în maxim 48 de ore. Vom veni pe viitor și cu alte soluții care să răspundă interesului sebeșenilor pentru această zonă de informare”, a declarat Oana Bodea, directorul general al Kronospan Trading.

De asemenea, toate procedeele aplicate pentru reducerea emisiilor, precum și studiile efectuate de companie sunt prezentate în rapoartele disponibile pe site-ul Kronospan, la adresa www.kronospan.ro/mediu.

Compania Kronospan este prezentă la Sebeș din anul 2004, când a achiziționat fabrica deținută de grupul italian Fratti. Kronospan a investit peste 250 de milioane de euro în modernizarea unității de producție, din care peste 40 de milioane de euro numai în echipamente de depoluare.

Reamintim că în anul 2017 compania a obținut autorizația integrată de mediu AB 1/09.01.2017, prin intermediul căreia și-a asumat realizarea unui nivel de emisii industriale sub nivelurile maxim admise. Respectarea acestui angajament este posibilă prin utilizarea de tehnologii de tipul best available tehniques, care reduc nivel emisiilor industriale cu între 80% și 99%.