Juniorul Victor Dican (Metalurgistul Cugir), în cantonament cu prim-divizionara Dunărea Călărași! Gruparea de sub Drăgana, rampă de lansare pentru Liga 1

Juniorul Victor Dican (Metalurgistul Cugir) a plecat astăzi în pregătire cu Dunărea Călărași, prim- divizionara ce efectuează un stagiu de pregătire în Turcia în Antalya.

Fotbalistul în vârstă de 18 ani speră să-l impresioneze pe antrenorul Dan Alexa și să rămână în circuitul Ligii 1, la nou-promovată activând în tur conjudețeanul Nicolae Carnat (originar din Mihalț), ajuns acum la Sepsi Sf. Gheorghe.

Victor Robert Dican a evoluat în ultimele șase luni la Metalurgistul Cugir, venind de la CSM Rm. Vîlcea. Acesta a cochetat anul trecut și cu lotul național al României, bifând în luna februarie un stagiu centralizat în Spania, cu “tricolorii” pregătiți de Florin Bratu. În prima parte a stagiunii, Dican a impresionat în “roșu-albastru”, fiind mai mereu titlular în postura de mijlocaș central și marcând două goluri, în disputele de la Cugir, cu Millenium Giarmata și CSM Școlar Reșița.

Se confirmă faptul că gruparea de sub Drăgana este o rampă de lansare pentru tinerii talentați, exemple în acest sens fiind I. Cristea (Gaz Metan Mediaș, a semnat cu FCSB), Chelaru (Poli Iași) sau V. Olteanu (Dinamo, acum la ACS Poli Timișoara).

Aflat sub contract cu divizionara terță din Alba, Victor Dican are acceptul clubului pentru a se pregăti cu Dunărea Călărași, concluziile urmând să fie trase după revenirea din Turcia. Dican (Metalurgistul Cugir) este al doilea jucător din Alba ce poate face pasul spre prima scenă în pauza invernală, după apărătorul Răzvan Ivan (Unirea Alba Iulia), și el fotbalist din anul 2000, aflat pe lista Concordiei Chiajna. “Victor este un jucător de perspectivă, are calități care-l recomandă să facă pasul la un nivel superior. Are și atuul seriozității, și sunt sigur că va ajunge să evolueze mai sus. Ne bucurăm că un fotbalist de la Metalurgistul Cugir a intrat în atenția unei grupări din Liga 1”, a spus antrenorul Călin Moldovan.

*Elev eminent!

Mijlocașul central uimește și prin rezultatele sale la învățură, fiind elev eminent. Conform presei vâlcene, în 2017, când era în clasa a X-a a Colegiului Național “Matei Basarab”, avea doar note de 10 și s-a calificat la finela Olimpiadei Naționale de Lingvistică. Victor impresionează și la Colegiul “David Prodan” Cugir, fiind printre cei mai buni elevi din clasă. Victoraş Dican este fiul omului de afaceri Robert Dican, cel care a înfiinţat şi echipa CS Cavalerul Trac, grupare a activat chiar şi în eşalonul superior al fotbalului vâlcean, însă acum a luat „o pauză”. Victoraş a început fotbalul în Spania când avea 3 ani, la clubul CD Teruel. A venit în Vâlcea, odată cu familia, în 2008, şi a continuat să joace fotbal la Centrul de Copii şi Juniori al clubului Damila Rm. Vâlcea, plecând apoi la grupele de juniori republicani ale proaspătul club înfiinţat de Primăria Rm. Vâlcea, SCM, relatează Info Plus.