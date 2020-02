Judeţul Alba, primul din coadă! Anul trecut, în luna noiembrie, a avut cel mai slab turism din regiunea Centru

Alba s-a situat pe ultimul loc la înnoptări și pe penultimul loc între cele 6 județe ale regiunii Centru în privința numărului de turiști înregistrați în luna noiembrie a anului trecut, ne-a comunicat directorul Direcției Regionale de Statistică Alba, Alin David.

Potrivit sursei citate, numărul sosirilor înregistrate în structurile de primire turistică din regiunea Centru a fost de 225.295 de turiști, adică un sfert din numărul sosirilor înregistrate la nivel naţional, dar cu 17,7% mai mic faţă de luna anterioară. Comparativ cu aceeași lună din 2018, în noiembrie 2019, în regiunea Centru au sosit cu aproape 1.000 de turiști mai puțini, scăderea de 983 de sosiri reprezentând 0,4% față de noiembrie 2018. Dintre vizitatori, 22.699 au fost turiști străini, adică 10% dintre cei care au vizitat regiunea Centru, iar 202.596 de vizitatori au fost români.

În noiembrie 2019, cele mai multe sosiri s-au înregistrat în judeţul Braşov, unde 103.131 de turiști, reprezentând 45,8% din totalul regional, au fost atrași de Biserica Neagră și celelalte obiective turistice din orașul de la poalele Tâmpei sau de stațiunile Poiana Brașov, Predeal, Mănăstirea „Brâncoveanu” Sâmbăta de Sus ori de frumusețea peisajului montan al zonei. Din punct de vedere al numărului de turiști, pe locul secund se află județul Mureș, cu Sighișoara și serbările sale medievale și Sovata Băi, care a atras 42.789 de vizitatori, dintre care 4.419 de turiști străini. Îi suflă în ceafă județul Sibiu, cu 42.715 vizitatori, dintre care 6.843 de turiști străini, care pe lângă atracțiile oferite de municipiul reședință, se laudă cu stațiuni precum Ocna Sibiului, Bazna, Păltiniș sau Gura Râului, dar și cu alte zone superbe, precum Cârțișoara, Rășinari etc.

În ierarhia pe regiune, județul Alba nu a putut depăși nici Harghita, care pe lângă stațiunea Praid mai are destule puncte de atracție: Băile Tușnad și Homorod, Izvoru Mureșului, Gheorgheni etc. A fost devansat ușor de Harghita, care s-a înregistrat cu 12.631 de turiști, cu 86 mai mulți decât Alba, dintre care 1.684 de vizitatori au fost străini, probabil cei mai mulți din Ungaria, având în vedere că în zonă populația este preponderent maghiară. În schimb, Balvanyos nu a putut bate Alba, cu municipiul Alba Iulia și obiectivele sale istorice, frumusețea Munților Apuseni, cu stațiunea Arieșeni sau Mănăstirea Râmeț județul nostru înregistrând cu 1.061 de vizitatori în plus față de Covasna. Alba a atras însă doar 12.545 de turiști și numai unul din 10 a fost străin (1.326 de turiști străini), cele mai puţine sosiri fiind raportate în Covasna, 11.484 de vizitatori, reprezentând 5,1% din total, din care doar 503 turiști străini.

Sosirile în hoteluri deţin în luna noiembrie 2019 un procentaj de 61,1% din totalul sosirilor în structurile de primire turistică, urmate de cele din pensiuni turistice 14,9% şi pensiuni agroturistice 10,8%. În luna noiembrie 2019, turiştii români cazaţi în regiunea Centru deţin o pondere de 89,9% din numărul total de turişti înregistraţi la nivelul regiunii Centru şi de 27,9% din numărul de sosiri ale turiştilor români înregistrate la nivel naţional. Sosirile turiştilor străini în regiunea Centru (22.699 persoane) reprezintă 12,9% din numărul de turişti străini înregistraţi la nivel naţional, distribuţia pe judeţe fiind inegală (Braşovul şi Sibiul deţin 34,9%, respectiv 30,1% din totalul la nivel regional).

Înnoptările înregistrate în noiembrie 2019 au fost de 453.973, reprezentând 23,6% din totalul la nivel naţional, în scădere cu 17,2% faţă de luna anterioară şi în creștere cu 0,3% faţă de noiembrie 2018. 68,1% dintre turiști au preferat să doarmă la hoteluri (68,1%), 12,2% au înnoptat la pensiuni turistice, iar unul din 10, la pensiuni agroturistice. Pe județele din regiunea Centru, situația înnoptărilor a fost următoarea: 1. Brașov – 187. 393 (din care 15.683 turiștii străini), 2. Mureș – 86.722 (9.356), 3. Sibiu – 70.362 (12.567), 4. Covasna – 61.113 (1891), 5. Harghita – 28.031 (3.838), 6. Alba – 20.352 (2.365). Durata medie a sejurului la nivelul regiunii Centru, în noiembrie 2019 a fost de 2,02 zile, iar la nivel judeţean, cea mai mare durată a sejurului s-a înregistrat în Covasna (5,32 zile), iar cea mai mică, în judeţul Alba – 1,62 zile, urmat de Sibiu – 1,65 zile, Brașov – 1,82 zile, Mureș – 2,03 zile și Harghita – 2,22 zile.

Așadar, în noiembrie 2019, cu doar 1.061 de turiști în plus față de ultimul loc din top, cu un număr cu aproape 8000 de înnoptări mai mic decât al penultimului județ din regiune și cu cel mai redus sejur dintre cele 6 județe, Alba a avut cel mai slab turism din regiunea Centru.