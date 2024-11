Județul Alba, codaș la turism în Regiunea Centru: Doar 30% din locurile de cazare, ocupate în luna august 2024

Numărul sosirilor înregistrate în structurile de primire turistică în luna august 2024 în Regiunea Centru au fost de 402676 (18,5% din numărul sosirilor înregistrate la nivel naţional) și înregistrează o creștere cu 17,2% faţă de luna anterioară, informează Institutul Național de Statistică, Direcția Regională de Statistică Alba.

În luna august 2024, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, în Regiunea Centru sosirile in structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat o scădere cu 4716 persoane (-1,2%).

Cele mai multe sosiri s-au înregistrat în judeţul Braşov (174554, reprezentând 43,3% din totalul regional), iar cele mai puţine sosiri înregistrate au fost în judeţul Covasna (19458, reprezentând 4,8% din totalul regional).

Sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică la nivelul Regiunii Centru în luna august 2024

Sosirile în hoteluri deţin un procentaj de 52,6% din totalul sosirilor în structurile de primire turistică, urmate de cele din apartamente și camere de închiriat cu 13,1%, pensiuni agroturistice cu 12,3% și pensiuni turistice cu 11,5%.

Innoptările înregistrate în structurile de primire turistică în luna august 2024 au fost de 806463, reprezentând 15,1% din totalul la nivel naţional, în creștere cu 14% faţă de luna anterioară şi în scădere cu 5,1% faţă de luna corespunzătoare din anul 2023. Înnoptările în hoteluri deţin ponderea cea mai mare din numărul total de înnoptări (52,2%), urmate de înnoptările în pensiuni agroturistice (13,2%), apartamente și camere de închiriat (12,9%), și pensiuni turistice (10,6%).

Durata medie a sejurului la nivelul Regiunii Centru, în luna august 2024 a fost de 2 zile, iar la nivel judeţean, cea mai mare durată a sejurului s-a înregistrat în Covasna (3,91 zile), iar cea mai mică în judeţul Sibiu (1,67 zile).

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare din Regiunea Centru a fost în luna august 2024 de 38,7% pe total structuri de cazare turistică, peste nivelul înregistrat în luna iulie 2024 (34,6%) și sub indicele calculat la nivel national (46,6%). Judeţul Covasna a înregistrat cea mai mare valoare a indicelui de utilizare netă a capacităţii de cazare (49,6%), fiind urmat de județul Mureș (44,1%), județul Sibiu (41,8%) ,județul Brașov (38,2%), județul Harghita (31,3%), iar cea mai scăzută valoare s-a înregistrat în județul Alba (30,4%).

Principalii indicatori ai structurilor de primire turistică cu funcționalitate de cazare, în județul Alba, în luna august 2024

În luna august 2024 în unităţile turistice din judeţul Alba (cu minim 10 locuri pat) au fost cazaţi 40280 turiști ( reprezentand 1,9% din numarul turistilor inregistrati la nivel national, 2172863 turisti ), înregistrându-se crestere cu 6123 persoane (+17,9%) faţă de luna anterioară si cu 2105 persoane (+5,5%) faţă de luna corespunzatoare din anul 2023.

Majoritatea turistilor au fost cazați în hoteluri (34,5%), pensiuni agroturistice (24,4%), apartamente și camere de închiriat (18,8%) si pensiuni turistice (11%).

Numărul de înnoptări ale turiştilor în structurile de primire turistică din judeţ (cu minim 10 locuri pat) înregistrat în august 2024 a fost de 73821, mai mult cu 10548 innoptari (+16,7%) faţă de luna anterioara si mai putin cu 2823 innoptari (-3,7%) faţă de luna august 2023.

Durata medie a sejurului în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare în această lună a fost de 1,83 zile, mai mica decat cea înregistrată în august 2023 (2,0 zile).

În august 2024, turiştii români deţin o pondere de 86,5% din numărul total de turişti înregistraţi la nivelul județului Alba (33907 persoane), iar turiştii străini (6373 persoane), reprezinta 13,5% din total.

In mediul urban se inregistreaza cel mai mare numar de turisti, 21610 sosiri, reprezentand 53,6% din total ( din care: cazare în Alba Iulia – 12363 sosiri si Sebes – 7337 sosiri), iar in mediul rural, 18670 sosiri (46,4%). In mediul rural cel mai mare numar de sosiri de turisti de inregistreaza in Arieseni (3025 sosiri), Sugag (2932 sosiri), Rametea (2433 sosiri), Albac (1680 sosiri), Garda de Sus (1226 persoane) si Ciugud (1040 sosiri). Orasul Ocna Mures inregistreaza cel mai mic numar de turisti din mediul urban ( 23 persoane), iar in mediul rural comunele care inregistreaza sub 10 turisti sunt Bistra, Valea Lunga ( 6 persoane) si Ramet ( 9 persoane). Din cele 78 unitati administrative din judetul Alba, in luna august 2024, in 34 unitati administrative, toate din mediul rural, nu s-a inregistrat nici un turist.

In aceasta luna, numarul de locuri de cazare ( capacitatea de cazare turistica in functiune ) puse la dispozitia turistilor de catre unitatile de cazare turistica, tinand cont de numarul de zile cat sunt deschise a fost de 243218 locuri /zile, 89069 locuri /zile in mediul urban ( 43681 locuri /zile in municipiul Alba Iulia) si 154149 locuri /zile in mediul rural. In mediul rural comunele cu cea mai mare capacitate turistica in functiune sunt: Arieseni ( 35371 locuri /zile ), Albac (16244 locuri /zile ), Sugag (15686 locuri /zile), Garda de Sus (11842 locuri /zile) si Rametea ( 10416 locuri /zile).

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare din judeţ în luna august 2024 a fost de 30,4%, mai mare decat cel inregistrat in luna anterioară (26,4%) si mai mic decat indicele inregistrat in luna corespunzatoare din anul anterior (35,1%), pe ţară înregistrându-se un indice de 46,6%.

În perioada 1.01-30.08.2024 în unităţile turistice din judeţul Alba (cu minim 10 locuri pat):

– au fost cazaţi 180807 turişti, înregistrându-se o crestere cu 4,6% faţă de perioada corespunzatoare din anul 2023; turiştii români deţin o pondere de 86,5% din numărul total de turişti înregistraţi la nivelul județului Alba (156471 persoane), iar turiştii străini (24336 persoane) reprezintă 13,5%;

– numărul de înnoptări ale turiştilor în structurile de primire turistică din judeţ (cu minim 10 locuri pat) a fost de 321096, mai putin cu 0,1% faţă de perioada similara din anul 2023 cand s-au inregistrat 324299 înnoptări;

– durata medie a sejurului în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare în această perioadă a fost de 1,78 zile fata de 1,88 zile in perioada similara a anului 2023.

Note metodologice

Turism – Sosirea unui turist într-o structură de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică se înregistrează când o persoană este înscrisă în registrul structurii respective, pentru a fi găzduită una sau mai multe nopţi. În fiecare structură de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică se consideră o singură sosire pe turist, indiferent de numărul de înnoptări rezultate din şederea sa neîntreruptă.

Înnoptarea reprezintă intervalul de 24 de ore, începând cu ora hotelieră, pentru care o persoană este înregistrată în evidenţa structurii de cazare turistică şi beneficiază de găzduire în contul tarifului aferent spaţiului ocupat, chiar dacă durata de şedere efectivă este inferioară intervalului menţionat. Sunt avute în vedere şi înnoptările aferente paturilor instalate suplimentar (plătite de turişti).

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică exprimă relaţia între capacitatea de cazare în funcţiune şi utilizarea efectivă a acesteia de către turişti, într-o perioadă determinată. Rezultă din calcul prin împărţirea numărului total de înnoptări realizate, la capacitatea de cazare turistică în funcţiune, din perioada respectivă.

Sursa datelor pentru sosirile şi înnoptările în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică (inclusiv apartamente şi camere de închiriat) o reprezintă chestionare statistice Turism 1A completate de toate persoanele juridice şi fizice care au în proprietate sau administrează în locaţie de gestiune astfel de structuri. Lista structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică (inclusiv apartamente şi camere de închiriat), care trebuie să completeze chestionarul statistic este actualizată periodic, cu informaţii privind structurile nou clasificate sau reclasificate, de Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului – Departamentul pentru Turism.

Cercetarea statistică referitoare la “Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare” se adresează structurilor de primire turistică (inclusiv apartamente şi camera de închiriat) cu o capacitate de minim 10 locuri pat care funcţionează în luna de referinţă – circa 14061 operatori economici.

