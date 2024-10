Alba, din nou pe ultimul loc la turism în Regiunea Centru, în IULIE 2024: În 35 unități de cazare din mediul rural nu s-a înregistrat nici un turist

În IULIE 2024, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat crestere cu 1721 sosiri, iar înnoptările cu 291 înnoptari. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare din judeţ în luna iulie 2024 a fost de 26,4%.

Pe tipuri de structuri turistice cel mai mare indice de utilizare netă a locurilor de cazare s-a înregistrat la casutele turistice (87,3%), urmate de hoteluri (43,8%), iar cel mai mic la moteluri (7,7%) si cabane turistice (7,8%).

În luna iulie 2024 în unităţile turistice din judeţul Alba (cu minim 10 locuri pat) au fost cazaţi 34157 turiști ( reprezentand 2,8% din numarul turistilor inregistrati la nivel national, 1880397 turisti ), înregistrându-se crestere cu 6094 persoane (+21,7%) faţă de luna anterioară si cu 1721 persoane (+5,3%) faţă de luna corespunzatoare din anul 2023. Majoritatea turistilor au fost cazați în hoteluri (37,1%), pensiuni agroturistice (25,7%), apartamente și camere de închiriat (16,4%) si pensiuni turistice (11,7%).

Numărul de înnoptări ale turiştilor în structurile de primire turistică din judeţ (cu minim 10 locuri pat) înregistrat în iulie 2024 a fost de 63273, mai mult cu 14634 innoptari (+30,1%) faţă de luna anterioara si cu 291 innoptari (+0,5%) faţă de luna iulie 2023. Durata medie a sejurului în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare în această lună a fost de 1,85 zile, mai mica decat cea înregistrată în iulie 2023 (1,94 zile).

În iulie 2024, turiştii români deţin o pondere de 86% din numărul total de turişti înregistraţi la nivelul județului Alba (29392 persoane), iar turiştii străini (4765 persoane), reprezinta 14% din total.

In mediul urban se inregistreaza cel mai mare numar de turisti, 18857 sosiri, reprezentand 55,2% din total ( Alba Iulia – 10573 sosiri si Sebes – 6199 sosiri), iar in mediul rural, 15300 sosiri (40%). In mediul rural cel mai mare numar de sosiri de turisti de inregistreaza in Arieseni (2450 sosiri), Sugag (2391 sosiri), Rametea (2009 sosiri), Albac (1567 sosiri) si Garda de Sus ( 1073 persoane). Orasul Ocna Mures inregistreaza cel mai mic numar de turisti din mediul urban ( 27 persoane), iar in mediul rural sunt comunele Bistra si Ramet ( 6 persoane), Rosia Montana (17 persoane). Din cele 78 unitati administrative din judetul Alba, in luna iulie 2024, in 35 unitati administrative, toate din mediul rural, nu s-a inregistrat nici un turist.

In aceasta luna, numarul de locuri de cazare ( capacitatea de cazare turistica in functiune ) puse la dispozitia turistilor de catre unitatile de cazare turistica, tinand cont de numarul de zile cat sunt deschise a fost de 239375 locuri /zile, 85768 locuri /zile in mediul urban ( 43597 locuri /zile in municipiul Alba Iulia) si 153607 locuri /zile in mediul rural. In mediul rural comunele cu cea mai mare capacitate turistica in functiune sunt: Arieseni ( 37510 locuri /zile ), Albac (17050 locuri /zile ), Sugag (15686 locuri /zile), Garda de Sus (11966 locuri /zile)si Rametea ( 10385 locuri /zile).

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare din judeţ în luna iulie 2024 a fost de 26,4%, mai mare decat cel inregistrat in luna anterioară (22,4%) si mai mic decat indicele inregistrat in luna corespunzatoare din anul anterior (27,8%), pe ţară înregistrându-se un indice de 40,7%.

În perioada 1.01-31.07.2024 în unităţile turistice din judeţul Alba (cu minim 10 locuri pat):

– au fost cazaţi 140527 turişti, înregistrându-se o crestere cu 4,4% faţă de perioada corespunzatoare din anul 2023; turiştii români deţin o pondere de 87,2% din numărul total de turişti înregistraţi la nivelul județului Alba (122564 persoane), iar turiştii străini (17963 persoane) reprezintă 12,8%;

– numărul de înnoptări ale turiştilor în structurile de primire turistică din judeţ (cu minim 10 locuri pat) a fost de 247275, mai putin cu 0,2% faţă de perioada similara din anul 2023 cand s-au inregistrat 247655 înnoptări;

– durata medie a sejurului în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare în această perioadă a fost de 1,76 zile fata de 1,84 zile in perioada similara a anului 2023.

Numărul sosirilor înregistrate în structurile de primire turistică în luna iulie 2024 în Regiunea Centru au fost de 343440 (18,26% din numărul sosirilor înregistrate la nivel naţional) și înregistrează o creștere cu 24,2%% faţă de luna anterioară. În luna iulie 2024, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, în Regiunea Centru sosirile in structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat o scădere cu 4668 persoane (1,4%).

Cele mai multe sosiri s-au înregistrat în judeţul Braşov (149231, reprezentând 43,5% din totalul regional), iar cele mai puţine sosiri înregistrate au fost în judeţul Covasna (19076, reprezentând 5,6% din totalul regional).

Sosirile în hoteluri deţin un procentaj de 52,4% din totalul sosirilor în structurile de primire turistică, urmate de cele din pensiuni agroturistice cu 13,4%, apartamente și camere de închiriat cu 12,9% și pensiuni turistice cu 11,9%.

Innoptările înregistrate în structurile de primire turistică în luna iulie 2024 au fost de 707254, reprezentând 15,17% din totalul la nivel naţional, în creștere cu 33,4% faţă de luna anterioară şi în scădere cu 2,3% faţă de luna corespunzătoare din anul 2023. Înnoptările în hoteluri deţin ponderea cea mai mare din numărul total de înnoptări (52,1%), urmate de înnoptările în pensiuni agroturistice (13,8%), apartamente și camere de închiriat (12,5%), și pensiuni turistice (10,6%).

În luna iulie 2024, turiştii români cazaţi în Regiunea Centru deţin o pondere de 81,2% din numărul total de turişti înregistraţi la nivelul Regiunii Centru, iar sosirile turiştilor străini în Regiunea Centru (64693 persoane) reprezintă 18,8%, distribuţia pe judeţe fiind inegală (județul Brașov deţine 34,1%, județul Sibiu 32,6% și județul Mureș 15,5% din totalul de la nivel regional).

Durata medie a sejurului la nivelul Regiunii Centru, în luna iulie 2024 a fost de 2,05 zile, iar la nivel judeţean, cea mai mare durată a sejurului s-a înregistrat în Covasna (3,94 zile), iar cea mai mică în judeţul Sibiu (1,79 zile).

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare din Regiunea Centru a fost în luna iulie 2024 de 34,6% pe total structuri de cazare turistică, peste nivelul înregistrat în luna iunie 2024 (28,1%) și sub indicele calculat la nivel national (40,7%).

Judeţul Covasna a înregistrat cea mai mare valoare a indicelui de utilizare netă a capacităţii de cazare (49,8%), fiind urmat de județul Mureș (41,3%), județul Sibiu (37,4%) ,județul Brașov (32,4%), județul Harghita (30,4%), iar cea mai scăzută valoare s-a înregistrat în județul Alba (26,4%).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI