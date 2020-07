Jucătorii de la CSU Rugby Alba Iulia – din nou la firul ierbii, după pauza forțată, impusă de pandemia de coronavirus

Una dintre cele mai frumoase povești din peisajul, adeseori sterp, al sportului local este cea a echipei de rugby a Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, adică CSU Rugby Alba Iulia.

Creată de la zero de istoricul Marius Rotar în aprilie 2019, echipa a supraviețuit în vremuri în care puțini credeau în puterea sa de viață. Marius Rotar a avut astfel talentul de a aduna lângă el un grup solid de iubitori și jucători de rugby, printre care mai vechii rugbiști albaiulieni Ioan Damian și Cristian Cotae, cărora li s-a adaugat, în calitate de colaborator, Marcel Giucăl, fost internațional, actualmente antrenor federal. Împreună au construit o poveste și astfel, în aceste timpuri incerte pentru sport din cauza pandemiei de coronavirus, l-am provocat pe universitarul albaiulian să ne ofere ultimele informații din „tabara” sa.

Iată ce ne-a declarat: „Noi am reînceput pregătirea dupa 15 iunie, întâi pe teren sintetic, iar, de vreo două săptămâni, pe iarbă. Readaptarea a fost dificilă, însă treptat am început să ne revenim. Din păcate, doar la primăvară ne putem înscrie în Divizia Națională de Seniori (al doilea eșalon al rugbyului românesc), întrucât returul acestei competiții s-a amânat, din cauza molimei, pentru toamnă. Nu putem fi primiți într-o competiție în desfășurare, cu toate că am încercat să ne înscriem în afara ei”, a spus Marius Rotar.

*”Niciun pas înapoi”

Prin urmare, a fost stabilit un program coerent de pregătire care va include meciuri în vara aceasta și pentru seniori și pentru juniori. La seniori sunt discuții pentru câteva partide la Alba Iulia și în deplasare cu echipe din Divizia Națională de Seniori, teste foarte utile pentru a vedea cam la ce nivel a ajuns echipa din Cetatea Marii Uniri. “Rugbyul este un sport în care nu te dai de ceasul morții, dacă pierzi meciuri la un scor mai mult sau mai puțin astronomic, ci doar dacă simți că într-un interval rezonabil de timp nu progresezi. Nimeni nu a plecat dintre jucători de la echipă, deși nu ne leagă nici contracte, nici prime, nici salarii. Unii jucători vin de la peste 200 de kilometri de Alba Iulia doar pentru a se antrena și juca pentru echipa de rugby a acestui oraș. Doi juniori vin de câteva ori pe săptămână de la Mesentea, cu autobuzul, doar pentru a învăța să joace rugby. Sunt doar cîteva exemple, deși, de peste un an, s-au adunat foarte multe de acest fel. Jucătorii rămân pentru mine niște eroi, care ne obligă pe toți cei care ne îngrijim de această echipă să continuăm povestea. S-a zis ca nu suntem afiliați la Federația Română de Rugby (întotdeauna am fost), s-a zis ca nu avem jucători legitimați sau că jucăm rugby doar ca să avem motiv să bem bere și să plecăm de acasă, toate acestea fiind doar vorbe goale menite a ne descuraja să continuăm. Începând de săptămâna trecută avem jucători legitimați, atât la juniori, cât si la seniori. Este un moment absolut special pentru noi, aceste legitimații, pe numele echipei noastre, fiind ca un al doilea certificat de naștere pentru CSU Rugby Alba Iulia. Suntem o echipă studențească, care s-a adunat de nicăieri și de peste tot. Nu ne rămâne decât să continuăm și să găsim soluții pentru a ne înscrie oficial în competiții. Soluții care privesc problemele financiare, cele care țin de pasiune și dedicare fiind practic inexistente din prima clipă de când ne-am întâlnit. Am pornit din nimic pentru a câștiga de partea noastră un oraș. Misiunea grea, care, precum ați spus, ne-a făcut să construim o poveste cu oameni și pentru oameni aparte. O putem face și mai frumoasă, așa cum am făcut-o de la bun început, doar prin onestitate, excluderea șmecheriei si dragoste necondiționată față de rugby. Niciun pas înapoi! Aceasta este unica noastră deviză”, este mesajul ferm transmis de Marius Rotar.