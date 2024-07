Jandarmii din Alba și Mureș, la datorie în cele două zile ale Târgului de fete de pe muntele Găina 2024. Recomandări pentru participanți

În acest sfârșit de săptămână, efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Avram Iancu Alba, vor fi la datorie pentru siguranța cetățenilor la evenimentele programate să se desfășoare pe raza județului.

Citește și: Muntele Găina sau ”Muntele Dragostei” din Alba, unde are loc anual Târgul de fete, încărcat de legende și tradiție

Vor fi în atenție evenimentele religioase și manifestările cultural-artistice de la Albac, Lopadea Nouă și Câmpeni. În acest sfârșit de săptămână se desfășoară Târgul de fete de pe Muntele Găina, eveniment la care vom fi sprijiniți de colegii de la Gruparea de Jandarmi Mobilă „Regele Ferdinand I” Târgu Mureș.

Vom asigura măsuri de ordine publică și la ediția din acest an și având în vedere că această manifestare adună an de an un public numeros vă facem următoarele recomandări:

– Să manifestați răbdare și să respectați indicaţiile forțelor de ordine;

– Să evitați implicarea în conflicte de orice natură;

– Să acordați o atenţie sporită bunurilor şi obiectelor personale (genţi, poşete, bagaje);

– Părinţii sunt rugaţi să supravegheze cu atenţie sporită copiii, pentru a evita situaţiile de rătăcire şi pentru a preveni eventualele accidente.

De asemenea, jandarmii de la posturile montane sunt pregătiți să intervină pentru ajutorarea celor aflați în dificultate în stațiunile turistice din județ. În cazul în care sunteți martorii săvârşirii unor fapte de natură antisocială, solicitați ajutorul jandarmilor aflați în dispozitiv sau apelați numărul unic de urgenţă 112.

Vă dorim un sfârșit de săptămână liniștit și în siguranță!

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI