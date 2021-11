Iti doresti o afacere de succes? Iata cativa pasi importanti de urmat!

Care sunt secretele unei bai moderne, amenajate cu stil?

Conceperea unui proiect de amenajare al unei bai este departe de a fi un lucru simplu, in special atunci cand ne lipsesc ideile creative, astfel ca de cele mai multe ori ne vedem pusi in situatia de a solicita ajutorul specialistilor. Baile moderne sunt in general usor de identificat, avand in vedere ca acestea inspira atat eleganata cat si minimalism. Mai exact, in cazul bailor moderne se pune accentul foarte mult pe functionalitate, insa acest lucru nu inseamna ca partea estetica este neglijata. Principalul punct de atractie al unei bai moderne este simplitatea design-ului si a decorului, acest detaliu fiind chiar cheia unei amenajari moderne de succes. Pentru ca este absolut firesc ca uneori sa fim lipsiti de idei, in special astazi cand exista atat de multe posibilitati de abordare, am pregatit pentru tine cateva sfaturi ce iti pot fi de un real folos.

Intr-o prima etapa, este important sa avem in vedere faptul ca dincolo de orice tendinte actuale in ceea ce priveste amenajarea bailor, in cele din urma, este esential ca rezultatul sa iti aduca tie satisfactii si sa fie in coformitate cu nevoile tale si ale familiei. Iata asadar cateva trucuri care te pot ajuta sa obtii o baie moderna, care sa se plieze pe deplin pe gusturile si nevoile tale!

Mobilierul de baie, un veritabil centru atractie

O prima achizitie pe care o luam in calcul in general este clasicul mobilier de baie, element ce imbina perfect estetica si functionalitatea, fiind adesea considerat un veritabil centru de atractie al unei bai, indiferent de stilul ei. In cazul bailor moderne, este recomandat sa se opteze pentru un mobilier de baie simplu dar de efect, pentru ca asa cum am mentionat si anterior, stilul de amenajare modern este despre simplitate, linii drepte si un design cat mai modest. Totodata, este important de avut in vedere si aspectul functional al acestuia, motiv pentru care este indicat ca atentia sa fie indreptata si inspre unul compartimentat cat mai inteligent. Savinidue.ro este un exemplu de magazin online in care vom gasi mobilier de baie pentru toate gusturile si cerintele.

Lumina, un aspect definitoriu al bailor moderne

Spre deosebire de baile clasice, unde avem o paleta de culori bogata si un accent care nu cade foarte mult pe iluminat, in cazul celei moderne, am putea spune ca lucrurile sunt diametral opuse. Mai precis, in cazul unei bai moderne, suntem incurajati sa folosim cu incredere lumina, pentru ca aceasta da impresia unui spatiu mai aerisit si implicit mai generos. In prezent exista numeroase corpuri de iluminat simple si deosebite, ce pot chiar utiliza tehnologii moderne.

Cromatica simpla, o caracteristica de baza a stilului de amenajare modern

Asa cum probabil era si de asteptat, culorile sunt si ele foarte importante in procesul de amenajare al unei bai moderne, insa in cazul acestui stil, este indicat ca atentia sa se indrepte inspre o paleta de culori cat mai simpla. Recomandarea specialistilor este aceea de a alege culori precum alb sau negru in baile spatioase, in timp ce in cazul celor mici, se pretezaza culori precum albul sau in general cele deschise, care dau impresia unui spatiu mult mai generos. Evita utilizarea unui numar mare de culori si nuante, pentru ca acest lucru nu este deloc specific stilului de amenajare modern

In plus, daca in primul caz decoratiunile isi pot gasi cu usurinta un loc, in cazul bailor mici, este recomandat ca acestea sa fie utilizate intr-un mod cat se poate de cumpatat sau chiar deloc.