Ionel Marcu, iarăși antrenor principal la Hidro Mecanica Șugag | Primele 3 transferuri, de la Industria Galda de Jos

Hidro Mecanica Șugag, clasată pe poziția a 7-a în ediția trecută din Liga 4, are un nou antrenor principal. Este vorba despre cugireanul Ionel Marcu, cel care a mai colaborat, în trecut, în dese rânduri, cu finanțatorul Ioan Budin, la Transalpina Șugag, Dacia Orăștie, Gloria Geoagiu sau Voința Stremț. Marius Neagu, „principal” în returul ediției trecute, va fi antrenor secund, dar și jucător și în același timp va face parte din staff-ul tehnic al divizionarei terțe Metalurgistul Cugir.

Primele 3 achiziții reprezintă nume importante la nivelui județului, fiind vorba despre jucători care au evoluat sezonul anterior în Liga 3, la Industria Galda de Jos, portarul Cătălin Suciu și apărătorii Adrian Potopea și Ștefan Radu.

Conform postării de pe pagina clubului în noul sezon competițional 2024/2025, Hidro Mecanica își va disputa meciurile pe arena din Șugag, bază care a beneficiat de lucrări de modernizare: vestiarele vechi au fost schimbate cu unele noi, corpuri sanitare, gazonul fiind înlocuit cu unul de calitate.

Pe noul antrenor, pe Ioan Marcu, îl cunosc foarte bine, am lucrat cu el la nivelul băncii tehnice atât la Transalpina Șugag, Voința Stremț și ultima dată la Gloria Geoagiu, deviza noastră este aceea unde mergem vom fi întotdeauna împreună.Acesta va avea din partea mea susținere totală. Ce pot eu să influențez este moralul jucătorilor prin experiența pe care o am, prin personalitatea mea, să le ofer încrederea de care au nevoie.Cel mai important lucru la un club de fotbal este atitudinea jucătorilor, iar principiile mele în ceea ce privește acest subiect sunt simple: respect reciproc, respect faţă de spectatori, respect faţă de cei care finanţează echipa, respect faţă de colegi şi, evident, de conducerea tehnică.Trebuie să pregătim bine noul sezon, vom avea în față adversari dificili, lucrăm la un program de pregătire și în perioada următoare, sperăm să îmbunătățim lotul cu jucători noi”.

Noul tehnician al Hidro Mecanicii a oferit o primă declarație pentru pagina de socializare a clubului. “Mă bucur foarte mult că m-am reîntors pe banca Hidro Mecanicii, echipă pe care am mai pregătit-o în mai multe rânduri. Am venit cu bucurie și cu dorința să facem treabă și să rreaducem Hidro Mecanica acolo unde îi este locul. Nu va fi ușor, dar cu multă muncă și cu inteligență sunt convins că vom reuși să facem acest lucru. Este un club în cadrul căruia se află oameni profesioniști, iubitori ai sportului, și în tot ce înseamnă fotbalul. Hidro Mecanica este un club unde s-a făcut performanță și se face în continuare la cel mai înalt nivel. Am înțeles că baza a beneficiat de unele schimbări, și acest lucru mă bucură foarte mult, pentru că meciurile și antrenamentele se vor realiza la standarde profesionale.Aștept să cunosc lotul, să ma întâlnesc cu băieții, unii dintre ei mi-au fost elevi la echipele pe care le-am mai pregătit. Va fi un campionat greu, cu echipe puternice, vorbesc aici de CS Ocna Mureș, Ighiul, Sântimbru echipa care a câștigat Cupa României, Voința Stremț sau Energia Sasciori. Noi trebuie să muncim, să fim modești să tratăm serios fiecare partidă și să dăm tot ce putem să câștigăm fiecare meci. Jucătorii trebuie să învețe să fie modești, să muncească și să aibă atitudine în teren, trebuie să înțeleagă că antrenându-se și jucând bine vor obține rezultate”.