Ioan Lazăr, liderul ALDE Alba: Guvernul României nu este o echipă de fotbal din curtea școlii

Ioan Lazăr, președintele ALDE Alba, a declarat miercuri într-o conferință de presă că ALDE l-a susținut întotdeauna pe ministrul Justiției Tudorel Toader, deși nu face parte din partid, pentru că este un ministru foarte bun. Oricine poate greși, dar asta nu înseamnă că imediat colegii trebuie să îți ceară demisia. Greșelile pot fi reparate prin discuții.