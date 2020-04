Ioan Lazăr, ALDE Alba: Acuzația lui Iohannis că PSD vrea să vândă Ardealul Ungariei, o strategie a PNL pentru a ieși din corzi și a da un K.O. social democraților

Oare ce sa fie ?

Acuzatia de ieri a lui Klaus Iohannis, cum ca PSD s-a inteles cu Viktor Orban sa vanda Ardealul Ungariei este una extrem de grava. Mai ales intr-o zi in care trebuia sa ii cinstim pe toti Veteranii nostri.

Cred ca este o strategie a PNL si a lui Iohannis, pentru a iesi din corzi si pentru a da un K.O. PSD-ului.

E clar ca Iohannis si ,,Guvernul Meu” nu mai pot gestiona guvernarea si vor ingropa economia Romaniei. Se pare ca PNL-ul si Iohannis au ales sa acapareze electoratul Tribunului si al partidului ultranationalist.

TEAPA: romanii nu mai pot fi inselati. PD-istii din PNL si nu numai au avut aproape tot timpul intelegeri si colaborari ascunse cu cei din PSD, ca doar au aceeasi mama si tata: FSN. Pe de alta parte, daca ne uitam in urma, multi lideri marcanti ai PSD-ului nu au avut nici mama nici tata, calcand in picioare partidele mai mici cu care au fost la guvernare sau in opozitie pentru a-si atinge scopul: acapararea puterii.

De aceasta data e prea mult, acuzatiile sunt extrem de grave si nu vreau sa ma gandesc ca au existat asemenea intelegeri. Pentru noi, ardelenii, daca se dovedesc a fi reale aceste intelegeri, situatia este GRAVA!!!