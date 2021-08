Investiție pentru modernizarea unui drum vicinal în comuna Întregalde: Licitația în valoare de aproape 500.000 de lei, lansată în SEAP

Primăria comunei Întregalde a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru lucrări, în cadrul proiectului „Modernizare drum vicinal între satul Întregalde – Pârâul Teopului, comuna Întregalde, județul Alba”. Valoarea totală estimată a investiției este de 492.844,63, fără TVA.

Proiectul intitulat “MODERNIZARE DRMU VICINAL INTRE SATUL INTREGALDE – PARAUL TEOPULUI, COMUNA INTREGALDE, JUDETUL ALBA” face parte din portofoliul de programe si proiecte privind dezvoltarea infrastructurii de baza locale in Comuna Intregalde, jud. Alba. Proiectul propus spre finantare vizeaza o seama de activitati complementare cu alte proiecte prioritare in cadrul Strategiei de dezvoltare a Comunei Intregalde pentru perioada 2014 – 2020.

Proiectul “MODERNIZARE DRUM VICINAL INTRE SATUL INTREGALDE -PARAUL TEOPULUI, COMUNA INTREGALDE, JUDETUL ALBA” se va derula in Comuna Intregalde, judetul Alba, avand o valoare totala de 541.778.64 lei fara TVA. Prin acest proiect se urmareste imbunatatirea calitatii infrastructurii de baza din Comuna Intregalde, judetul Alba, pentru modernizarea drumurilor de acces si imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor.

Proiectul mentionat anterior este finantat prin intermediul Programului National de Dezvoltare Rurala – PNDR 2014 -2020. Drumul vicinal ce face obiectul prezentei documentatii este amplasat în Comuna Intregalde si asigura accesul locuitorilor spre principala cale de acces rutiera, drumul judetean DJ 107K respectiv obiective de interes social, economic si turistic din localitate.

Drumul vicinal care face obiectul contractului are o lungime de 620.00 metri. Traseul drumului se desfasoara intr-o zona de munte, drept urmare acest drum prezinta in plan o complexitate ridicata, iar in profil longitudinal declivitatile sunt medii iar in unele cazuri sunt exceptionale.

Partea carosabila prezinta o serie de defectiuni, fapt ce impiedica desfasurarea normala a circulatiei in conditii de siguranta si confort. Acostamentele care initial au fost amenajate cu diverse agregate naturale, in prezent sunt intr-o stare avansata de degradare. Pe lungimi semnificative s-au observat denivelari accentuate, innoroirea sau inierbarea excesiva.

De-a lungul traseului drumului vicinal s-a constatat ca evacuarea apelor de pe platforma este ingreunata datorita defectiunilor existente, lipsei pantei transversale, dar si a denivelarilor existente, lipsei pantelor transversale, dar si a denivelarilor acostamentelor.

În urma realizarii acestei achizitii sunt urmarite atingerea urmatoarelor obiective:

-corectarea in plan si spatiu a elementelor geometrice ale traseului existent, astfel incat sa se asigure conditiile tehnice necesare pentru o viteza de proiectare de 25 km/h.

-executarea unei structuri rutiere formata dintr-un strat inferior de fundatie din balast si un strat

-executarea lucrărilor de colectare si evacuare a apelor de suprafaţa: rigole respectiv podete; -amenajarea statiilor de încrucişare;

-executarea lucrarilor privind siguranta circulatiei rutiere;

Pentru modernizarea drumului vicinal supus prezentei documentatii se va prevedea o structura rutiera supla formata din urmatoarele straturi:

-10 cm strat de forma din balast;

-30 cm strat inferior de fundatie din balast;

-15 cm strat superior de fundatie din piatra sparta;

-6 cm strat de uzura din mixtura asfaltica BA 16.

Acostamentele vor fi realizate din 20 cm balast peste care se va asterne strat de 20 cm piatra sparta.