Investiție majoră în apă și canalizare într-o comună de munte din Alba: În ce stadiu este proiectul

Primăria Comunei Ciuruleasa, din zona de munte a județului Alba, pregătește atribuirea unui contract de execuție pentru înființarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare. Valoarea estimată este de 8.645.144,83 lei fără TVA, iar ofertele pot fi depuse până la 30 octombrie 2026, în Sistemul Electronic pentru Achiziții Publice (SEAP).

Ce se construiește

Investiția urmărește să asigure apă potabilă în satele Vulcan, Boglești, Ciuruleasa și Bidigești și să introducă canalizarea menajeră în Ciuruleasa. Soluția folosește captarea existentă a izvoarelor Vulcan, prin racord la aducțiunea Vulcan–Abrud. Apele uzate vor fi pompate în sistemul de canalizare existent al orașului Abrud, în condițiile operatorului APA CTTA S.A.

Proiectul tehnic, elaborat de S.C. Water Edil Project S.R.L., prevede:

*o aducțiune de 163 m, un rezervor de 150 m³ și o stație de clorinare containerizată;

*o rețea de distribuție de 7.643 m, cu 150 de branșamente și 22 de hidranți;

*o rețea gravitațională de canalizare de 2.132 m, cu 60 de cămine de vizitare și 120 de racorduri;

*o stație de pompare și o conductă de refulare de 1.075 m.

De unde vin și în ce merge finanțarea

Cea mai mare parte a sumei, 7.842.737,37 lei, merge către construcții și instalații. Utilajele și echipamentele care necesită montaj însumează 626.572,69 lei, iar organizarea de șantier și cheltuielile conexe aproape 120.000 de lei.

Banii vin de la Administrația Fondului pentru Mediu, în baza contractului de finanțare nr. 2189 din 31 decembrie 2025.

Primăria Comunei Ciurulaeasa acoperă din surse proprii cheltuielile neacoperite de finanțare și pe cele neeligibile.

Termene

Execuția este prevăzută să dureze maximum 20 de luni de la ordinul de începere, fără a depăși data de 30 noiembrie 2028. Garanția lucrărilor este de cel puțin trei ani, iar intervenția în perioada de garanție trebuie făcută în maximum 72 de ore de la notificare. Caietul de sarcini include și un calendar al etapelor critice: lucrările principale la finalul lunii 16, probele integrate în luna 19, recepția pregătită până în luna 20.

foto: arhivă; cu rol ilustrativ

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