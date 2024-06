Investiție importantă la DJ 750 C Sălciua-Ponor-intersecție cu Transapusena-Râmeț-Valea Mănăstirii-Stremț-Teiuș-DN1: Drumul Județean, de peste 40 km, va fi modernizat complet

Drumul județean 750 C Sălciua-Ponor-intersecție cu Transapusena-Râmeț-Valea Mănăstirii-Stremț-Teiuș-DN1, urmează să fie modernizat complet. Cererea de finanțare a fost depusă la Autoritatea de Management pentru Programul Regiunea Centru. Proiectul investiției are o valoare de peste 25 de milioane de lei.

„Sunt bucuros să anunț o nouă mega-investiție în infrastructura rutieră din Alba, un demers marca Consiliului Județean!

Drumul Județean 750 C Sălciua-Ponor-intersecție cu Transapusena-Râmeț-Valea Mănăstirii-Stremț-Teiuș-DN1, în lungime totală de 40 de kilometri, va fi MODERNIZAT COMPLET.

După aproape un an de zile de muncă susținută (SF+PT+AC), alături de colegii mei Anca O. și Sorin M. de la departamentul de lucrări drumuri, am reușit să depunem cererea de finanțare la Autoritatea de Management pentru Programul Regiunea Centru.

Județul Alba beneficiază de o finanțare de peste 25 MILIOANE EURO pe acest program și sper, ca în maxim două luni de zile, să avem toate verificările finalizate pentru a putea demara procedura de licitație privind execuția lucrărilor.

Modernizarea DJ 750 C va fi un factor decisiv în promovarea și punerea în valoare a frumuseților acestei zone a județului nostru. În plus, investiția e un reper important în dezvoltarea economică a Albei.

Un drum de poveste în care puteți descoperi sau redescoperi Peștera „Huda lui Papară”, Cascada „Șipote”, rezervațiile „Vânătările Ponorului” și „Peștera Poarta Zmeilor”, Mănăstirea Sub Piatră etc. De reținut că în centrul Ponorului, DJ 750 C se intersectează cu Transapusena, până la Râmeț. Aici, din nou, pot fi admirate Cheile Mănăstirii, Mănăstirea Râmeț și Valea Geoagiului, până în Teiuș.” a transmis Mariu Hațegan, vicepreședintele Consilului Local, pe una dintre rețelele de socializare.

