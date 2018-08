Între 24 și 26 august 2018: Șureanu Bike Fest, ediția a 3-a. PROGRAMUL

Au rămas mai puțin de două săptămâni până la startul pentru Șureanu Bike Fest ediția a 3-a, eveniment ce va avea loc in Luncile Prigoanei, între 24 și 26 august. Competiția se află la a 3-a ediție și propune în acest an 2 trasee care vă vor purta pe poteci de munte, drumuri forestiere și cărări din munții Șureanu.

„Pentru ediția din acest an, ediția a 3-a SureanuBikeFest, 25 august 2018, am introdus 2 variante de traseu, unul lung, de aproximativ 50 km cu o diferența de nivel 1420 m, dar rămânem si cu traseul scurt, cel de 30 km cu o diferența de nivel de 1200m, dar pe alta ruta fata de edițiile anterioare. Copii vor beneficia, ca si in primii 2 ani, de trasee special amenajate pentru ei, de data asta pe platoul frumos înierbat din fata scenei evenimentului (Luncile Prigoanei, lângă stana europeana)”, susține Trifu Horia, președintele asociației Centrul de Educație Ecologica Mulbach, asociație ce organizează evenimentul.

„Așteptam ceva mai mulți participanți in acest an, atât datorita interesului tot mai crescut a romanilor fata de ciclism cat si datorita zonei pe care o promovăm si care începe sa fie din ce in ce mai apreciata. Cu pasiune si implicare am ajuns la a 3-a ediție si ne îmbunătățim pe parcurs, ținând cont de recomandările primite de la diferiți participanți si cluburi de ciclism din zona. Ținem sa mulțumim pe aceasta cale Primăriei Șugag, Consiliului Județean Alba, Administrației Sitului Frumoasa si Serviciului Salvamont Alba, Jandarmerie Montane precum si colaboratorilor si sponsorilor care cred in noi si ne susțin” Caldare Stefan, organizator.

Programul evenimentului din acest an:

*Vineri 24.08.2018

17:00 – 22:00 Sosire și înregistrare participanți

*Sâmbătă 25.08.2018

11:00 – 15:00 Probele principale, Traseu Lung si Traseu Scurt – start concomitent

15:30 – 16:30 Probe pentru copii, 1,5 km

16:30 – 17:00 Premierea

17:00 – 22:00 Jocuri Velo, DJ, Foc de tabără

*Duminică 26.08.2018

09:00 – 14:00 Trasee Velo de recreere (in afara competiției)

14:00 Încheierea evenimentului

Înscrieri si detalii pe situl www.sureanubikefest.ro sau pagina de Facebook https://www.facebook.com/Sureanubikefest/

FOTO: arhiva sureanubikefest.ro