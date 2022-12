Întâlnire de gradul ZERO între Ion Dumitrel și Gabriel Pleșa. Ce au discutat cei doi lideri

În cursul zilei de luni, 5 decembrie, la sediul Primăriei Alba Iulia a avut loc o întâlnire între primarul Gabriel Pleșa și președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel.

Gabriel Pleșa a declarat că s-ar întoarce în PNL, partidul din care s-a lansat pe scena politică din județ, însă ulterior a infirmat și spune că va rămâne alături de USR.

Ziarul Unirea a aflat, pe surse, despre o întâlnire la Primărie între Gabriel Pleșa, primarul Municipiului Alba Iulia și Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, unde s-a discutat referitor la posibile finanțări din partea Consiliului Județean pentru proiecte precum restaurarea casei Camil Velican, realizarea parcării din zona Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia și realizarea parcului în zona Schit.

Ion Dumitrel, mirat de unde cunoaștem de această întâlnire, a spus că „acest tip de întâlniri nu sunt nici secrete, dar nici publice”.

„Împreună cu Marius Hațegan și echipa de consilieri dorim să analizăm proiectele. Vrem să investim în Alba Iulia, atât cât ne permite bugetul, pentru că Alba Iulia are nevoie de o administrație cu experiență, precum cea a liberalilor și a lui Mircea Hava”.

Gabriel Pleșa a declarat pentru ziarulunirea.ro: ”E o primă discuție. Abia pe sfârșitul acestui an se va vota bugetul de stat. Consiliul Județean probabil va vota bugetul până la sfârșitul lunii ianuarie, iar primăria îl va vota pe la începutul lunii februarie. Vom vedea cum se așează sumele, în funcție de bugetul de stat, dar am vrut să am din timp o discuție cu domnul președinte, la inițiativa colegilor mei din Consiliul Județean, în sensul în care să putem să susținem împreună 2-3 proiecte de investiție în municipiul Alba Iulia și au fost cele trei propuneri.

Desigur, noi am bugetat deja Casa ”Camil Velican”, dar mai este nevoie de susținere. Undeva în luna ianuarie vor începe efectiv lucrările de restaurare.

Mai discutăm și de parcul de la Schit, unde avem PUZ-ul aprobat de vreo 5 sau 6 ani, l-am reactualizat în acest an și îmi doresc foarte tare să finalizăm acel parc de 4 hectare din zona vechiului ștrand. Acesta este primul proiect pentru care am cerut sprijin financiar din partea Consiliului Județean.

Discuțiile sunt preliminare, dar este adevărat, am avut o întâlnire cu domnul Dumitrel, cu domnul consilier județean Adrian Simion, cu domnul viceprimar Marius Filimon și cu domnul vicepreședinte al CJ, Marius Hațegan și am discutat despre posibilitatea cofinanțării a unul sau două proiecte din cele propuse.”