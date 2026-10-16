Inspectoratul Școlar Județean Alba caută furnizor pentru rechizite: Care este volumul achiziției din 2026

Inspectoratul Școlar Județean Alba a lansat achiziția publică de rechizite școlare pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat din județ. Valoarea totală estimată a contractului este de 355.899,82 lei, fără TVA, iar data limită de primire a ofertelor este 23 octombrie 2026.

Câte pachete se achiziționează

Potrivit caietului de sarcini, cantitățile estimate sunt de 811 pachete pentru clasa pregătitoare, 805 pentru clasa I, 2.082 pentru clasele II–IV, 1.925 pentru clasele V–VII și 612 pentru clasa a VIII-a. În total, este vorba de 6.235 de pachete. Achiziția se face în baza Legii nr. 126/2002 și a Ordinului ME nr. 3783/2023, care stabilește nivelul maxim de preț al pachetelor.

Plafoane de preț

Valoarea maximă a unui pachet este de 65 de lei, cu TVA inclus, pentru învățământul primar (clasa pregătitoare și clasele I–IV) și de 75 de lei, cu TVA inclus, pentru cel gimnazial (clasele V–VIII). Oferta se depune pe pachet, nu pe fiecare produs în parte. Produsele trebuie să respecte condițiile din Anexa 2 la Ordinul ministrului educației nr. 4385/2012.

Ce conțin pachetele

Componența diferă în funcție de nivel. Elevii clasei pregătitoare primesc, printre altele, caiete de desen, dictando și matematică, creioane, acuarele, plastilină, planșetă, ghiozdan și o pungă din plastic. La clasa I se adaugă caiete speciale de abecedar și de matematică, iar în pachetele pentru clasele II–IV apar vocabularul, pixurile și sablonul hărții României. Elevii de gimnaziu primesc caiete studențești, caiete de biologie, geografie și muzică, iar cei din clasele V–VII și trusă de geometrie.

Caietul de sarcini detaliază specificațiile tehnice ale celor 38 de produse: formate și toleranțe, gramajul hârtiei, tipul liniaturii, dimensiunile ghiozdanului sau grosimea planșetei. Pentru ghiozdan se cer, de exemplu, material impermeabil, dimensiuni de 37 x 28 x 10 cm, bretele ajustabile și spate întărit. Planșeta trebuie să aibă colțuri rotunjite și să fie realizată din material nontoxic.

Reguli pentru ofertanți

Prețurile unitare au caracter ferm și nu se modifică pe durata contractului. Prețul ofertat include ambalarea, transportul și depozitarea până la locul livrării. Furnizorul înlocuiește pe cheltuială proprie orice produs necorespunzător, iar oferta alternativă nu este permisă. Contractul este de furnizare și se atribuie ofertei care îndeplinește integral cerințele minime și are cel mai mic preț.

Livrare, recepție și penalități

Termenul de livrare este 9 decembrie 2026. Pachetele trebuie sortate pe două categorii, învățământ primar și gimnazial, și etichetate vizibil. Livrarea se face pe cheltuiala furnizorului la Alba Iulia, pe str. Tudor Vladimirescu nr. 143, în zona Liceului Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia, în zilele lucrătoare, între orele 08:00 și 15:00. Autoritatea trebuie anunțată cu cel puțin 48 de ore înainte.

Recepția se face în două etape: numărarea ghiozdanelor și pachetelor livrate, apoi verificarea prin sondaj a conținutului, prin deschiderea unor ghiozdane din lot. Pentru întârzieri imputabile furnizorului, penalitatea este de 0,1% din prețul comenzii pentru fiecare zi.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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