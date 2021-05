INS: România a importat anul trecut grâu şi porumb de 542 de milioane de euro

Fermierii de cereale români produc de trei ori peste necesarul de consum, țara noastră a exportat anul trecut grâu și porumb în valoare de 542 de milioane de euro, potrivit INS, exportând în valoare de 1,9 miliarde de euro.

România a importat în 2020 grâu şi porumb în valoare de 542 de milioane de euro, cu 212 milioane de euro mai mult decât în 2019, arată datele INS. În acelaşi timp, exporturile de grâu şi porumb au fost de 1,9 miliarde de euro în 2020, în scădere cu aproape 450 de milioane de euro faţă de anul 2019. Prin urmare, soldul comerţului internaţional cu grâu şi porumb a fost de circa 1,4 miliarde de euro în 2020, în scădere cu 661 de milioane de euro faţă de anul anterior.

ADRIAN OROS, ministrul Agriculturii: „Întotdeauna au fost jocurile acestea pe piaţă. Unii mari traderi reuşesc să exporte şi să importe când apare o oprtunitate. Nu este un necesar, un necesar primar, pentru că noi chiar şi anul trecut, an în care producţia a fost diminuată din cauza secetei, drastic, am acoperit, adică am produs mult pentru nevoile interne, doar că traderii importă şi exportă în funcţie de preţuri, în funcţie de burse”.

MIHAI ANGHEL, proprietar Cerealecom Dolj: „Producţia de cereale din România este mult superioară capacităţii de procesare în România a materiei, a produselor agricole. Câţi mai suntem aici acum, nu o să murim de foame nici dacă uităm să semănăm. Noi producem 10 milioane sau am ajuns să producem şi vom produce constant cel puţin 10 milioane de tone, iar în consumul nostru de grâu din România nu depăşeşte în momentul de faţă 2,5 milioane”.

Producția de grâu din acest an

Producţia de grâu din acest an se anunţă a fi una ”foarte bună”, după cum arată în prezent această cultură, preţurile fiind însă foarte mari pentru noua recoltă, susţine preşedintele Patronatului Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase – ROMPAN, Aurel Popescu.

„Cultura grâului arată foarte bine, la fel şi rapiţa, şi orzul. Dacă mai vin două ploi o să facem o recoltă foarte bună la grâu şi la rapiţă şi la orz, dar interesant este că preţurile din noua recolta sunt foarte mari, chiar dacă se preconizează a fi o recoltă foarte bună. Asta înseamnă un reviriment pentru agricultori, întrucât anul trecut au avut pierderi mari din cauza secetei”, a declarat Aurel Popescu.

Întrebat dacă sunt estimări că recolta de grâu din acest an va depăşi 10 milioane de tone, la fel cum s-a consemnat în 2019, şeful ROMPAN a răspuns: „Nu cred. Vârful nostru a fost undeva la 8,5 milioane de tone. Raportările sunt diferite, mai ales cele din gospodăriile populaţiei”.

În ceea ce priveşte preţul grâului din această perioadă, Aurel Popescu a spus că acesta este unul destul de ridicat, în condiţiile în care estimările pentru noua recoltă sunt optimiste.

„Avem grâu până la noua recoltă. Acum preţul grâului este în jur de 900 de lei/tonă adus la moară, un preţ mare dacă ne raportăm la anul trecut, când am avut un deficit de grâu. În 2020, am avut o lună în care nu am avut grâu, eram într-o situaţie extremă şi am cerut de la rezerva de stat. Până la urmă s-a găsit înţelegere la unul dintre colegii noştri de la Cerealcom Dolj, care avea un contract cu Egiptul şi pe care a reuşit să îl amâne, şi ne-a dat 120.000 de tone de grâu pe care l-am folosit şi am făcut pâine. Atunci a fost vârful de preţ de un leu şi ceva pe kilogram, deci peste 1.000 de lei/tona. Şi la făină, unde avem stocurile asigurate, preţul a crescut în acelaşi ritm ca la grâu, doar la pâine sunt mici. Când se ajunge la preţul pâinii, ia foc românul”, a explicat Aurel Popescu.

El a adăugat că şi în cazul porumbului, care abia se însămânţează, preţul din noua recoltă, care va fi în toamnă, este aproape similar cu cel al grâului, „un lucru foarte rar întâlnit”.

Potrivit datelor provizorii publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS), România a ocupat locul şase în Uniunea Europeană (UE) în ceea ce priveşte producţia de grâu obţinută anul trecut, cu un total de 6,41 milioane de tone, recolta din 2020 fiind mai mică cu 3,88 de milioane de tone (37,7%) faţă de 2019 din cauza secetei pedologice extreme.

O analiză realizată de XTB, unul dintre cei mai mari brokeri de instrumente derivate din lume, publicată săptămâna trecută, arăta că preţul grâului a crescut la nivel mondial cu aproape 50%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, în vreme ce preţul porumbului este mai mult decât dublu.

Vești bune și nu prea

„Pentru România, vestea ar putea fi una bună pentru sectorul agricol, care a avut anul trecut un an foarte slab, doar 3,8% din PIB, şi a avut efect net de scădere economică. Pe de altă parte, de preţurile ridicate ar beneficia fermierii care au ţinut recolta, deşi o bună parte au ales să lichidizeze înainte de valul recent de majorare a preţurilor. Ar putea fi, însă, un semn bun pentru viitor, deşi, în privinţa noii producţii, este încă un drum foarte lung până la aşezarea pieţei şi a preţurilor. Pe de altă parte, pentru consumatori, deja apăsaţi de o tendinţă de accentuare a inflaţiei, nu este o veste prea bună”, a explicat într-o analiză de piaţă Claudiu Cazacu, Consulting Strategist în cadrul XTB România, casă de brokeraj listată pe Bursa de la Varşovia.

România, pe locul unu în UE la consumul de pâine, are şanse mari să beneficieze, în continuare, de cel mai mic preţ din Uniune, aflat, potrivit Eurostat, cu 47% sub media europeană, doar că asta nu va însemna că românii nu ar fi nevoiţi să se obişnuiască să aloce un buget mai mare pentru pâine, patiserie sau chiar cozonac.

Potrivit analizei, preţul cerealelor la bursa din Chicago se află în creştere accelerată, iar dinamica a fost oglindită şi în Europa, pe bursa MATIF. De la începutul lunii aprilie creşterea porumbului (în SUA) depăşeşte 21%, iar a grâului, 19%. Trendul era deja clar definit atunci când Departamentul American pentru Agricultura (USDA) a anunţat suprafeţe plantate cu porumb sensibil mai reduse faţă de aşteptări.

Grâul a atins pe 26 aprilie, cel mai înalt nivel de după februarie 2013.