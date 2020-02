Înmatricularea mașinilor sub Euro 5 ar putea fi interzisă în România – proiect

Potrivit unui proiect al Guvernului, înmatricularea mașinilor cu norma de poluare sub Euro 5 ar putea fi interzisă în România.

Este vorba despre „Planul Național pentru Energie și Schimbări Cliamtice” (PNIESC) al României, care prevede, printre altele, posibilitatea ca înmatricularea autoturismelor cu normă de poluare sub euro 5 să fie interzisă.

Obiectivul este ca România să respecte țintele de eficiență energetică și de mediu asumate prin acest Plan în fața Comisiei Europene.

„Reducerea emisiilor GES (gaze cu efect de seră), prin menținerea unui parc auto cu autovehicule (Euro 6), eficiente sau vehicule cu propulsie electrică și prin interzicerea înmatriculării autovehiculelor cu norme de poluare Euro 3 și Euro 4” – este una dintre măsurile care pot fi luate în urma acestui plan.

Sunt vizate două obiective – decarbonarea și eficiența energetică.

Vârsta medie a parcului auto este de 15,4 ani, potrivit unei statistici de la jumătate anului trecut, peste media UE de 11 ani.

Potrivit PNIESC, transporturile sunt unul dintre cele mai importante sectoare, atât din punctul de vedere al consumului de energie, cât şi al implicaţiilor asupra mediului.

„Principalele măsuri privind creşterea eficienţei energetice în transport rămân, din perspectiva efectelor precedente,

– Reînnoirea parcului auto naţional pentru înlocuirea autoturismelor vechi cu grad înalt de emisii şi consumuri specifice mari

Măsura a fost și va fi susținută prin programul denumit generic „Rabla”, program care susține reînnoirea parcului auto național prin acordarea unei finanțări nerambursabile sub forma unei prime de casare, pentru achiziționarea autovehiculelor noi, mai puțin poluante, în schimbul predării spre casare a autovehiculelor uzate. Până în prezent, programul a suferit diverse modificări, cea mai importantă având loc în anul 2018 prin introducerea programului „Rabla Plus”. În cadrul acestuia se acordă ecotichete în valoarea de 45.000 RON pentru achiziția unui autovehicul nou electric, respectiv 20.000 RON pentru achiziția unui autovehicul nou electric hibrid cu sursă de alimentare externă.

– Dezvoltarea și promovarea mobilității alternative;

Această măsură are în vedere încurajarea formelor de transport alternativ (mersul pe bicicletă, car-pooling, car-sharing etc.) prin planificarea urbană și dezvoltarea unei infrastructuri adecvate pentru ciclism (piste pentru biciclete, compartimente speciale pentru biciclete în metrou și trenuri, etc.) și extinderea zonelor pietonale, în special în marile aglomerări urbane.

Aceste două măsuri principale privind eficiența energetică în sectorul transporturilor, aduc beneficii considerabile și dimensiunii Decarbonare – emisiile și absorbțiile GES. O reducere considerabilă a emisiilor GES se realizează prin dezvoltarea și promovarea metodelor alternative de mobilitate (mopede și biciclete, trotinete, etc.) și prin menținerea unui parc auto cu autovehicule moderne. Autovehiculele ar trebui să fie dotate cu motoare eficiente (încadrate în norma de poluare Euro 6) sau vehicule cu propulsie hibridă sau electrică. Suplimentar, interzicerea înmatriculării autovehiculelor cu norme de poluare Euro 3 și Euro 4 va contribui la îmbunătățirea calității aerului”, se arată în documentul citat de Economica.net.

sursa: evz.ro