INFOTRAFIC: Restricții de circulație, până în 20 mai, pe autostrada A1 Sibiu-Sebeș, pentru lucrări la rosturile de dilatație la Viaductul Aciliu. Traficul, deviat pe DN1

FOTO, VIDEO| Marș impresionant al motocicliștilor în Alba: Peste 300 de persoane au participat la acțiunea de prevenire a accidentelor

Peste 300 de motocicliști au participat sâmbătă, 14 mai, la mașul de conștientizare asupra prezenței motocicliștilor în trafic.

Scopul campaniei este de reducere a numărului de accidente rutiere în care sunt implicaţi participanţii la trafic din această categorie.

„Încercăm să facem o acțiune de conștientizare a motocicliștilor în trafic. Vor exista 3 etape, prima este Aiud-Alba, apoi Alba-Cugir și în final Cugir-Sebeș. Ne așteptam la o prezență de aproximativ 150 de persoane, însă se pare că sunt peste 300. Mulțumim polițiștilor de la Serviciul Rutier, polițiștilor locali din cele patru orașe și bineînțeles jandarmilor”, a spus Cristian Docolina, unul dintre organizatori.

„Pe raza județului Alba are loc o activitate care are ca scop conștientizarea motocicliștilor în trafic. Totodată am desfășurat și o activitate de prevenție prin care le-am adus la cunoștință cauzele generatoare de accidente în care motocicliștii sunt implicați, respectiv viteza, depășirile neregulamentare și neasigurarea la condițiile de mers. În Alba procentul de accidente în care sunt implicați motocicliștii este undeva la 10-15%”, a declarat inspectorul Florea Claudiu, ofițer specialist în cadrul Serviciului Rutier Alba.

„Pe lângă lecția privind siguranța în trafic, motocicliștii ne-au oferit și o lecție în ceea ce privește curățenia, lăsând locul în urma lor la fel de curat cum l-au găsit”, au transmis reprezentanții primăriei Aiud.

Evenimentul este organizat de Apulum Bikers, Lupii Sigidavei Cugir, Aiud Bikers, Alba Riders și Sebeș cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba și nu în ultimul rând primăriilor din orașele Alba Iulia, Aiud, Sebeș și Cugir.