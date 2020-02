Înființată de o tânără din ALBA, prima publicație românească online din Marea Britanie, Român în UK, a ajuns la 20 de ani

Cristina Irimie a înființat prima publicație online în limba română din Marea Britanie în anul 2000. Român în UK, prima publicație online în limba română din Marea Britanie, a împlinit 20 de ani de la apariție. O perioadă în care comunitatea românească a crescut de la câteva mii de persoane la o jumătate de milion.

La sediul Institutului Cultural Român din Londra a fost marcat evenimentul, iar sala unde se desfășoară este plină de fotografii care au apărut de-a lungul celor două decenii în această publicație.

Cristina Irimie este cea care a înființat revista și împreună cu colegul ei, Inno Brezeanu, au făcut muncă de pionierat în domeniul presei românești online într-o perioadă de creștere explozivă a numărului românilor în Marea Britanie.

Român în UK a apărut și în formă tipărită, cu o frecvență lunară în perioada 2005 – 2009. Cristina Irimie a stat de vorbă cu RFI cu prilejul acestei aniversări.

Cristina Irimie: Am făcut aseară un bilanț al sufletului atunci când am strâns cele 1325 de fotografii pe care le vezi împrejurul nostru și am citit și afișat din cele 37 de numere tipărite ale publicației Român în UK.

Cred că este foarte important uitându-mă înapoi să înțeleg că am avut un rol de responsabilitate în conturarea unei comunități românești care atunci număra câteva mii de oameni, iar astăzi numără jumătate de milion de persoane, după numărul celor care au cerut statut de rezident.

Îmi pare bine că am jucat un rol important în a ridica puncte de vedere, în a prezenta și a creiona comunitatea și cel mai important uitându-mă înapoi este că am începlinit acst rol cu responsabilitate.

Cum ai evoluat tu și presa românească din Marea Britanie în general?

Cristina Irimie: Știi că am fost implicată în mai multe proiecte, printre care proiecte antreprenoriale, așa că rolul meu a fost sporadic în ultimii ani. Am un rol mai puțin de când toți caută senzaționalul. În ultimii cinci nu pot spune că a fost un parcurs bun, mai als ale presei pentru comunitate care înseamnă doar voluntariat.

E cumva legată această evoluție de diferența cantitativă de care vorbeai, de la o comunitate micuță de câteva mii ajunsă azi la o jumătate de milion?

Critina Irimie: Da, poate fi legată de asta. Pentru mine a fost un moment greu să înțeleg că lumea în căutarea senzaționalului, articolele bune, articolele care ridică probleme nu mai sunt citite, de aceea nu putem face abstracție de cantitate.

Dar poate și eu a greșit pentru că totdeauna am scris cu suflet despre ceea ce am simțit și am fost o porta-voce a celor care am simțit eu că au o nevoie. În definitiv ce contează dacă suntem citiți și schimbăm ceva în bine în viața câtorva sau căutăm o expunere largă.

Știu că ai avut și de pătimit de pe urma implicării tale în presă.

Cristina Irimie: Da, este adevărat, fiecare avem momente, iar acum uitându-mă înapoi, sincer, aseară a fost prima oară când mi-am luat rolul am un sentiment de biencuvântare și pace pentru ceea ce am reușit să fac.

Am avut o îndârjire și un curaj pe care sper ca acum ajungând la pace să mi le recapăt. Pentru că atunci tot ceea ce faci contravine status-quo-ului este firesc să-ți faci dușmani chiarși atunci când nu înțelegi de ce poate să fie așa.

Cum vezi viitorul mass mediei de limbă română din Regatul Unit?

Cristina Irimie: Sper mai diferit decât îl văd astăzi. Depinde de rolul pe care persoane ca noi dorresc să și-l asume în continuare.

Am recitit un interviu cu Prințesa Marina Sturdza, care din păcate nu mai este printre noi, despre acea responsabilitate morală pe care o avem și noi știm că atunci când vremurile devin grele, avem o responsabilitate morală pentru comunitatea din care provenim și cred că anul viitor va fi unul dintre acele momente.

