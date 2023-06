Industria Galda, în Cupa României, faza regională, adversari Stăruința Zagon (Covasna) și FC Avrig (Sibiu) | Vezi programul meciurilor

Andrei Rațiu, fundașul lateral dreapta originar din comuna Unirea, este foarte aproape ca în această vară să facă pasul spre La Liga. Internaționalul român, cotat pe site-ul de specialitate transfermartk.com la suma de 1,5 milioane de euro este dorit de Deportivo Alaves, nou-promovata în prima divizie din Spania.

Jurnaliştii de la celebra publicaţie Marca anunţă că Alaves şi-l doreşte cu insistenţă pe internaţionalul tricolor și negociază cu SD Huesca transferul jucătorului de 25 de ani.

Raţiu, născut la Aiud, unde și-a petrecut o parte din copilărie, şi-a făcut junioratul la Villareal, dar nu a reuşit să confirme la echipa mare, pentru care a evoluat doar o singură dată. Fotbalistul român a fost împrumutat de „Submarinul Galben” timp de un an, în Eredivisie, la Ado Den Haag. Evoluţiile apreciate de la Ado Den Haag şi de la Huesca l-au adus pe Raţiu în circuitul naţionalei. Fundaşul născut la Aiud a făcut parte din lotul convocat de Mirel Rădoi pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo. Raţiu a bifat atunci două prezenţe în jocurile din faza grupelor.

Legitimat la Huesca, în a doua divizie spaniolă, Rațiu ar putea schimba echipa în această vară. Deportivo Alaves, nou-promovată în La Liga, vrea să-și întărească flancul drept și l-a identificat pe român drept soluția ideală pentru postul de fundaș dreapta. Ca atare, Alaves ar fi pornit negocierile cu Huesca. „Rațiu este ținta numărul 1 a celor de la Alaves. Tranzacția ar putea fi încheiată în curând”, scrie renumitul cotidian Marca, citat de presa din România. Rațiu mai are contract cu Huesca doar un an, până în 2024, astfel că divizionara secundă, la care a fost titular de bază în ultimele două stagiuni (72 de partide și 3 goluri) ar dori să-l vândă în acestă vară. Altfel ar risca să-l piardă gratis peste un an. Rațiu a jucat 38 de meciuri pentru Huesca sezonul trecut, în care a înscris în două rânduri și a pasat decisiv la alte 5 reușite.

Fundașul dreapta a debutat în septembrie 2021 la prima reprezentativă a României, pentru care a jucat deja 11 meciuri. A fost convocat și la dubla recentă cu Kosovo și Elveția, la primul meci fiind rezervă, iar la al doilea absent din motive medicale.