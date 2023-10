Industria Galda – ACS Tg. Mureș 2-2 (1-1), goluri Baghiu și An. David, în ultima etapă a turului Seriei 9 | Găldenii, tot fără victorie

Deși a condus în două rânduri în duelul ultimelor clasate, Industria a rămas fără victorie după disputa cu ACS Tg. Mureș, scor 2-2 (1-1), putându-se considera ghinionistă după aspectul confruntării.



În minutul 5, Baghiu a deschis scorul, cu un șut de la 20 de metri, iar vizitatorii au egalat la finele primei reprize (45+2), prin Gliga. Intrat după pauză, An. David, lansat în adâncime, a readus avantajul de partea gazdelor. Și iarăși, când se părea că se îndreaptă spre prima victorie, Industria s-a trezit egalată în minutul 89 de reușita lui Bărăbaș.

Găldenii au efectuat 3 înlocuri din motive medicale (Potopea, Stănilă, Cioară) și reclamă două faze în care se consideră prejudiciați de arbitraj: în minutul 12, când după bara lui Stănilă, Baghiu a fost faultat în careu, respectiv în minutul 58 când Osei merita al doilea galben la un atac dur asupra portarului Căt. Suciu.

„Normal că sunt dezamăgit, am avut meciul în mână, am fost atât de aproape de prima victorie, dar am fost egalați de fiecare dată în finalurile de repriză. Am întâlnit un adversar cu calitate, nu înțeleg cum de este așa jos în ierarhie, dar în același timp nu pot să nu remarc cele două momente cheie ale jocului în care deciziile de arbitraj ne-au prejudiciat„, a precizat Doru Oancea.

Confruntare cu miză majoră și în subsol, tot un punct despărțind cele două combatante. Industria, singura formație din Seria 9 ce nu a câștigat încă, speră să spargă gheața cu toate că are parte de o dispută pe muchie de cuțit, un meci de “6 puncte” în care se joacă inclusive pentru evitarea “lanternei roșii”.

Industria: Căt. Suciu – Juncan, Potopea/ cpt (55, An. David), Șt. Radu, Frențiu – Oniche, Grosu – Giorgiu, Baghiu (75, Circov), Cioară (61, Puha) – Stănilă (55, B. Popescu); rezerve Kelachukwu, Dodoc, S. Mureșan, Oneț, Ad. Matei. Antrenor Doru Oancea.

ACS Tg. Mureș: V. Kis – Bărăbaș, Caliani, Csaki, Gliga, Greu/cpt, Jorza, Al. Oprea, Osei, Preklet, D. Todoran; rezerve D. Lukacs, Botorok, Csala, M. Kiss, R. Lukacs, T. Moldovan, Moraru, Precup, Sarkozi. Antrenor Carol Fekete

Arbitri M. Chioran (Florești), G. Suciu (Câmpia Turzii), P. Pojar (Cluj-Napoca) Observatori L. Țiții (Sibiu), T. Biriș (Hunedoara)