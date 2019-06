Incident neobișnuit în duba poliției! Interlopul „Stripăru“s-a lovit la cap, a fost dus la spital şi a scăpat de mandatul de arestare

Un cunoscut interlop din Sibiu a fost într-un incident mai puțin obușnuit. Miercuri, 5 iunie, la intrarea în sediul Curţii de Apel Alba Iulia, Marius Crăciun, zis ”Stripăru”, a acuzat o lovitură în duba poliţiei şi a cerut să fie dus la spital.



Marius Crăciun, cunoscut ca fost locotenent al lui Ioan Clămparu, a fost adus ieri, din arestul IPJ Sibiu, la Curtea de Apel Alba Iulia pentru a fi judecat mandatul de arest preventiv emis pe numele său de către Tribunalul Sibiu.

Stripăru a fost arestat în 31 mai 2019 pentru infracţiuni de introducere în ţară de droguri de mare risc şi complicitate la trafic de droguri de mare risc. Bărbatul, cunoscut în lumea interlopă din Sibiu şi cu condamnări ”grele” la activ, a contestat mandatul, iar dosarul s-a mutat la Curtea de Apel. În momentul în care a ajuns în spatele instituţiei din Alba Iulia, pe unde se face accesul persoanelor arestate, după ce a fost dat jos din maşina poliţiei, a declanşat un veritabil scandal şi a acuzat că s-a lovit în timpul deplasării. Surse neoficiale susţin că Stripăru s-ar fi lovit la cap, după ce şoferul dubei de poliţie a pus o frână. Aceleaşi surse susţin că vina îi aparţine interlopului pentru că a refuzat să îşi pună centura de siguranţă.

Stripăru i-a acuzat pe poliţişti că l-au adus ca pe ”un sac de cartofi”. În final, a fost chemată o salvare care l-a preluat pe arestat şi l-a transportat, sub paza poliţiei, la serviciul de Urgenţă al Spitalului Judeţean. După ce a primit tratamentul de rigoare, Marius Crăciun a fost adus la instanţa de judecată, unde a avut noroc. Magistratul a anulat mandatul de arest preventiv emis pe numele acestuia şi a decis să îl plaseze sub control judiciar. Decizia judecătorului nu are legătură cu incidentul din duba poliţiei. ”Admite contestaţia declarată de inculpatul Crăciun Marius împotriva încheierii penale nr. 38 din data de 31.05.2019, pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Sibiu în dosarul nr. 1744/85/2019.

Desfiinţează integral încheierea penală contestată. Respinge propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Biroul Teritorial Sibiu cu privire la luarea măsurii arestării preventive a inculpatului Crăciun Marius. În baza art. 211 din Codul de procedură penală ia faţă de inculpatul Crăciun Marius măsura preventivă a controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 05.06.2019 şi până la data de 03.08.2019, inclusiv”, se precizează în minuta deciziei de la Curtea de Apel.

Stripăru a primit interdicţie să părăsească localităţile Şelimbăr şi Sibiu şi să nu se apropie sau să comunice cu ceilalţi trei inculpaţi, un cetăţean olandez şi două femei românce. Interlopul, fost luptator de kick-box, a fost condamnat în 2015 la 8 ani de închisoare în dosarul grupării de criminalitate organizată de la clubul ”Lenis” din Sibiu, fiind eliberat condiţionat, la începutul anului 2018. Craciun a fost condamnat in acest dosar la un total de 37 de ani de inchisoare pentru 15 infracţiuni. Cele mai mari pedepse, de cate 7 ani închisoare, au fost aplicate pentru aderare şi constituire grup infracţional organizat şi lipsire de libertate în mod ilegal. De asemenea, acesta a primit cate 2 ani dupa gratii pentru 6 fapte de şantaj .

Alte infractiuni reţinute în sarcina acestuia au fost violare de domiciliu, lovire şi alte violente, ultraj contra bunelor moravuri, port fara drept al cuţitului în public. Tribunalul Alba a decis atunci contopirea pedepselor in cea mai mare, de 7 ani de inchisoare in regim de detenţie, pe care a majorat-o cu 1 an pana la 8 ani dupa gratii. Eliberarea condiţionată relativ apropiată de data sentinţei definitive s-a datorat faptului că acesta a efectuat mare parte din pedeapsă în perioada cercetării penale şi de judecată a dosarului. După doar câteva luni de la liberarea condiţionată, interlopul a intrat din nou în atenţia oamenilor legii, fiind reţinut pentru că a condus fără permis şi a refuzat să oprească la semnalele agenţilor de poliţie.

Sursa: adevarul.ro