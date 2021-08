Începutul sezonului de gripă coincide cu epidemia cu varianta DELTA. Când va fi distribuit vaccinul gripal

Raed Arafat: „Lockdown, cum a fost înainte, nu se preconizează, pentru că avem alte mijloace și alte posibilități”

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Sitauții de Urgență, a fost întrebat despre posibilitatea unui nou lockdown în România, arată DCNEWS.ro.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat, marți, 24 august, că nu se așteaptă la un nou lockdown în România, dacă va crește numărul persoanelor infectate cu SARS-CoV-2.

„Lockdown, cum a fost înainte, nu se preconizează, pentru că avem alte mijloace și alte posibilități. Noi, oricum, nu am fost într-un lockdown total, să spunem că am închis țara, cum s-a întâmplat în alte părți. Noi am avut poate o situație mai serioasă la începutul pandemiei, în primele două luni, însă, după, noi am mers pe incidențe, măsuri mai mult locale sau zonale, nu pe măsuri generale, cu mici excepții. Acest lucru va fi, din nou, abordarea noastră!”, a spus Arafat.

Acesta a precizat că starea de alertă va fi prelungită în România.

„Sunt măsuri care vor fi luate pe zone”, a subliniat Raed Arafat.