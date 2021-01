Începe concedierea bugetarilor: O primărie anunță reduceri de personal de 25%. La Alba Iulia, audit extern al angajaților

Primarul municipiului Târgu Mureş, Soos Zoltan, a anunţat vineri, într-o conferinţă de presă, că prin noua organigramă a instituţiei, care urmează să fie supusă consultării publice, se doreşte reducerea cu circa 25% a personalului şi scăderea numărului funcţiilor de conducere, din care ar rezulta o economie la buget de circa 3 milioane de euro anual, informează Agerpres.

Reaminim că la Primăria Alba Iulia se desfășoara un audit extern al angajaților, realizat de KPMG, firma la care a lucrat Clotilde Armand și care este folosită în general de primarii de la USR PLUS pentru a realiza evaluări ale angajaților din primăriile recent câștigate. Primarul Gabriel Pleșa a declarat pentru ziarulunirea.ro că la Alba Iulia nu se are în vedere o reducere a personalului primăriei: „Așa cum am mai afirmat, nu urmăresc nici să reduc, nici să măresc aparatul primăriei, doar să îl reorganizez pentru un mai bun randament și pentru a mări performanța fiecăruia dintre departamente. Dacă auditul va constata că undeva mai e nevoie de personal pentru a duce la bun sfârșit sarcinile, vom angaja, dacă dimpotrivă se constată că sunt prea multe posturi pentru volumul de muncă și atribuții atunci vom organiza concurs pentru ocuparea numărului de posturi necesare”.

La Târgu Mureș, primarul Soos Zoltan intenționează să reducă personalul din primărie

„Organigrama pe care o propunem este mult mai suplă decât cea precedentă şi mai funcţională, oamenii vor fi angajaţi corespunzător pe post, majoritatea posturilor vor fi scoase la concurs. Ce care nu vor lua concursul vor beneficia de toate drepturile legale, cu excepţia acordării de salarii compensatorii. În urma consultării cu sindicatele, această propunere va suferi modificări. (…) Cerem cetăţenilor să se implice în acest proces de transformare şi reorganizare a organigramei Primăriei Municipiului Târgu Mureş. Actuala organigramă este supradimensionată mai ales în ceea ce priveşte numărul funcţiilor de conducere, care s-a mărit foarte mult în ultimii ani. Noua organigramă propune reducerea cu circa 25% a personalului angajat la Primăria Municipiului Târgu Mureş şi serviciile subordonate, cu accent pe reducerea funcţiilor de conducere. În acest fel, s-ar realiza o economie la buget de circa 3 milioane de euro pe an”, a declarat Soos Zoltan.

Primarul a spus că noua organigramă se doreşte a fi mai suplă, mai funcţională şi să garanteze o alocare eficientă a resurselor de la bugetul local.

„La acest moment, organigrama este supradimensionată, în special în ce priveşte funcţiile de conducere, gradul de ocupare a acestora fiind la nivelul maximal permis de lege (12% din numărul total de angajaţi). Totodată, se doreşte ca personalul să fie angajat corespunzător pe post, în urma promovării unor concursuri. Analiza organigramei actuale a scos la iveală situaţii interesante – nu există niciun angajat pe post de şofer, toţi fiind încadraţi ca inspectori; toate secretarele de la birouri şi cabinete sunt încadrate pe funcţia de şef serviciu. Sunt situaţii în care, la 15 oameni, există un şef serviciu, un director şi un director adjunct„, a subliniat primarul.

Prin noua organigramă se doreşte ca o serie de servicii şi direcţii să aibă personalitate juridică, cum ar fi Poliţia Locală, Direcţia Impozite şi Taxe Locale, Administraţia Serelor, Parcurilor şi Zonelor Verzi, ceea ce înseamnă că acestea vor funcţiona după un buget prestabilit, dar vor trebui să aibă şi venituri proprii.