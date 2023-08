UPDATE| INCENDIU în Cetatea de Baltă: Motorul unui autotren a izbucnit în flăcări. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale

Început an școlar 2023-2024 în ALBA: Controale în școlile din județul nostru, demarate în aceste săptămâni

Prefectul Nicolae Albu a condus astăzi ședința cu reprezentanții instituțiilor publice implicate în pregătirea începerii anului școlar în cele mai bune condiții, în județul Alba.

La întâlnire au participat Cornel Sandu – Inspector școlar general, Alexandru Sinea – Directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică Alba, Cms. șef Florin Dogaru – Inspectorul șef al Inspectoratului de Poliție Județean Alba și Col. Ovidiu Costea – Inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Alba.

„Începerea anului școlar 2022-2023 cu asigurarea celor mai bune condiții de studiu pentru elevi reprezintă o prioritate. Controalele în școlile din județul Alba, derulate individual de către instituțiile cu atribuții pe linia autorizare sanitară și la incendiu, sunt în curs de desfășurare, iar cele dispuse prin ordin de prefect vor demara începând cu săptămâna viitoare.

Doresc să subliniez faptul că acțiunile de verificare în unitățile școlare nu se desfășoară doar în perioada premergătoare începutului de an școlar, acestea fiind într-o continuă dinamică, pe parcursul întregului an. Este nevoie să cunoaștem problemele cu care se confruntă unitățile de învățământ, tocmai pentru a putea interveni în rezolvarea cât mai rapidă, acolo unde se poate. Astăzi am avut o întâlnire de lucru cu reprezentanți ai instituțiilor de control: ISU Alba, IȘJ Alba, IPJ Alba și DSP Alba.

Am primit astfel asigurări că la nivelul județului Alba nu sunt unități de învățământ în care să nu se poată începe procesul educațional”, a precizat prefectul Nicolae Albu.