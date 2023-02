Incendiu de vegetație în localitatea Unirea: Detașamentul de pompieri Aiud intervine

Alba Iulia, singura destinație turistică din județ prezentă la Târgul de Turism al României

De astăzi până duminică, 26 februarie, echipa Municipiului Alba Iulia este cantonată în capitală, la Romexpo, pentru Târgul de Turism al României (TTR) 2023.

La ediția din 2023 a TTR moștenirea culturală și istorică sunt mixate cu tehnologia avansată. Vizitatorii care ajung la standul municipiului Alba Iulia au ocazia să îi afle istoria chiar de la personaje coborâte parcă direct din cărțile de istorie, patricieni, centurioni sau gladiatori.

În același timp, turiștii au la dispoziție filme de prezentare în engleză și română, un tur virtual profesional al Cetății Alba Carolina, dar și o experiența VR inedită, o incursiune într-o casă de epocă romană, Vila Domus Therme, reconstruită virtual de it-iști, umăr la umăr cu istorici și pe baza unor descoperiri istorice remarcabile făcute pe locul vechiului Apulum.

Arsenalul de promovare a municipiului Alba Iulia mai include și câteva mii de broșuri, flyere, calendare și alte printuri promoționale, menite să crească fluxul de vizitatori în Cetatea Alba Carolina în sezonul turistic 2023.

O altă noutate pentru această ediție a TTR este inițiativa administrației locale de a-i invita pe reprezentanții HoReCa din Alba Iulia să se promoveze gratuit la standul municipalității. Încă din ianuarie primarul Gabriel Pleșa le-a trimis o scrisoare deschisă administratorilor celor mai relevante nume din domeniul local HoReCa. Mulți dintre ei au răspuns pozitiv invitației primăriei iar acum primăria și afacerile din turism din Alba Iulia stau, la propriu, la aceeași masă.

„Fiecare oraș are câte o poveste de spus. Mai romanțată sau mai zbuciumată, interesantă sau obișnuită, în directă legătură cu timpul, cu locul și cu oamenii lui. Suntem privilegiați că Alba Iulia are una dintre cele mai fascinante povești de spus, văzut si trăit. Însă nu e suficient că noi știm asta, trebuie să le arătăm și altora și să-i convingem să vină la Alba Iulia, în Cetate. De aceea, după nedorita pauză pandemică, am decis să reluăm tradiția participărilor la TTR, unde am făcut un fel de pionierat. Tocmai pentru a arăta țării și nu numai că, pe nișa noastră de turism istoric și cultural, suntem cea mai bună opțiune din România și din partea asta a Europei.” spune Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia.

Ediția de primăvara a TTR este prima și cea mai importantă reunire anuală a celor mai importante branduri din turism, o prefață pentru sezonul estival 2023 dar și o adevărată „bătălie” pentru turiști.

Călătoria de promovare profesională a turismului local a început în 2011, la Palatul Parlamentului, unde Alba Iulia a fost prima municipalitate din România care a îndrăznit să se alăture profesioniștilor privați din turism, agenții și tour-operatori.