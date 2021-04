În timp ce Rașcovici e premiat de USR PLUS cu postul de subprefect, agenții din cadrul IPJ Alba, cu diplome similiare, beneficiari de sporuri pentru studii superioare, diplomele la control!

Polițiștii IPJ ALBA beneficiari de sporuri pentru studii superioare, documentele la control: Verificări la nivelul inspectoratului după scandalul declanșat de diploma lui Rașcovici

Pe urmele misterioasei diplome de absolvent de studii superioare a subprefectului Rașcovici am reluat demersurile, în baza Legii nr. 544, cea a liberului acces la informații de interes public, pentru a înțelege mai bine contextul în care acesta a beneficiat de spor salarial pentru agenți de poliție absolvenți de studii superioare.

Respectiv am solicitat să ne fie precizată diploma în temeiul căreia a obținut aceste drepturi, întrucât Universitatea Internațională Deschisă „Tehnoeconomia Europeană” Academia de Tehnoeconomie și Cooperare Româno Americană nu a avut niciodată acreditare, asta potrivit site-ului Ministerului Învățământului, și nici dreptul de a emite, legal, diplome pentru absolvirea învățământului superior. Și, evident, dacă o asemenea diplomă există la dosarul fostului polițist. Mai mult, am solicitat și numărul agenților IPJ Alba care au absolvit aceeași facultate precum subprefectul și care au obținut sporuri salariale aferente unor poziții pentru care se cer studii superioare.

„Vă comunicăm faptul că datele solicitate (diplome de studii, adeverințele, avizele sau orice formă de evidență a carierei), sunt exceptate de la liberul acces al cetățenilor, în conformitate cu prevederile art. 12 lit. d. din Legea 544/2001. Potrivit prevederilor legale din domeniu, acestea ar putea fi comunicate numai cu acordul expres și neechivoc al persoanei căreia îi aparțin”, ne-au răspuns reprezentanții MAI de la IPJ Alba.

De aici am putea înțelege că subprefectul nu dorește să fie transparent în ceea ce privește studiile pe care le are și pe care nu le poate dovedi, cum altfel, decât printr-o diplomă. Acordul expres și neechivoc putând fi solicitat în acest caz de IPJ Alba și nu de noi, cei care am formulat cererea către inspectorat și apoi către MAI.

În ceea ce privește restul polițiștilor din IPJ Alba care ar fi putut absolvi de acum populara Universitate Internațională Deschisă „Tehnoeconomia Europeană” Academia de Tehnoeconomie și Cooperare Româno Americană și care ar fi încasat, în baza unor diplome similare cu misterioasa diplomă de absolvent a subprefectului Rașcovici, sporuri, cercetările sunt în plină desfășurare la nivelul inspectoratului.

„Vă comunicăm că, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Alba sunt în derulare verificări cu privire la agenții de poliție care au beneficiat/beneficiază de sporul de studii superioare, urmând ca, în funcție de concluziile acestora, să fie dispuse măsurile legale”, au mai precizat reprezentanții IPJ Alba. (Z.U.)