În România contează unde te naști, ca să poți trăi: Unul din zece copii născuţi prematur are nevoie de intervenţie medicală de urgenţă pentru a supravieţui

În România unul din zece copii născuţi prematur are nevoie de intervenţie medicală de urgenţă pentru a supravieţui şi doar 23 de unităţi medicale pot prelua cazurile grave, conform unui comunicat de presă al Organizaţiei „Salvaţi Copiii”, remis vineri AGERPRES.

„În România contează unde te naşti, ca să poţi trăi. Datele arată că 90 % dintre copiii prematuri sau extrem de prematuri (sub 32 de săptămâni) supravieţuiesc în ţările dezvoltate, în timp ce în regiunile slab dezvoltate 90% dintre aceşti copii mor. (Raport WHIO Born too soon). În România, este cazul unuia din zece copii, care se naşte prematur şi are nevoie de intervenţie medicală de urgenţă încă din primul minut de viaţă, pentru a supravieţui”, se arată în comunicat.

Maternitatea din Sibiu este una dintre cele în care s-a cumpărat anual, în ultimii ani, aparatură nouă, din donaţii ale cetăţenilor sau prin intermediul organizaţiei „Salvaţi Copiii”. Ultimul aparat cumpărat de „Salvaţi Copiii” şi donat la Neonatologia din Sibiu este un ventilator neonatal, cu ajutorul căruia a fost deja salvată viaţa unei fetiţe, Alesia, care s-a născut la 24 de săptămâni cu o greutate de jumătate de kilogram, acesta fiind cel mai mic copil supravieţuitor din spitalul sibian.

Potrivit sursei citate, organizaţia va continua în 2018, dotarea maternităţilor din România, 43 dintre acestea urmând a beneficia de o investiţie de aproape 1,3 milioane de euro.

„Echipamentele medicale insuficiente rămân o problemă frecventă în România, conform datelor din analiza „Salvaţi Copiii” privind situaţia maternităţilor din România – 13 % dintre maternităţile de nivel I nu au niciun incubator standard pentru nou-născuţii prematuri, 50 % dintre maternităţile de nivel II nu au ventilator pentru suport respirator şi 14 % dintre maternităţile de nivel III au o singură masă de reanimare pentru copii”, potrivit comunicatului de presă al „Salvaţi Copiii”.

