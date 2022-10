În prima rundă din retur, Viitorul Cluj – CSU Alba Iulia | Studenții, după puncte în fieful “lanternei roșii”

Fundașul cugirean Emanuel Codrea (n. 2004), component al divizionarei terțe CSM Unirea Alba Iulia a fost convocat la lotul național al României Under 19, condus de fostul unirist Alexandru Pelici.

Este primul jucător al formației albaiuliene ajuns la loturile naționale după ce echipa a fost preluată de CSM Unirea.

Acțiunea „tricolorilor” se va desfășura timp de 3 zile, în perioada 30 octombrie – 2 noiembrie, la Buftea, prilej cu care se vor disputa și două jocuri de verificare.

Venit în acestă vară de la UTA Arad, Ema Codrea este titular în defensiva uniristă și a marcat un gol în actuala stagiune, cu CSU Alba Iulia.

„Mă simt onorat și mă bucur foarte tare că am fost convocat la echipa națională a României Under 19. Este o responsabilitate și o datorie de a da tot ce am mai bun pentru națională. Sunt sigur că pentru orice sportiv aceste gânduri, trăiri și sentimente sunt profunde, naturale și genuine. Îmi place ceea ce fac ca sportiv, iar convocarea de a juca sub culorile tricolore îmi amplifică toată energia și voința. Pentru mine fiecare meci este ca o sărbătoare, dar meciurile naționalei sunt precum sărbătorile de Paște și de Crăciun. Îmi doresc să mă întâlnesc cu colegii de națională și mă voi strădui să dau totul pentru echipă. Se știe că jocul de fotbal este unul de echipă, în care fiecare jucător are rolul lui, sub ”bagheta” antrenorului și cu susținerea și munca uneori nevăzută a întregului staff al echipei naționale. Vreau să îmi aduc aportul în această simfonie sportiva de nivel național și mă bucur și sunt recunoscător că mi se oferă această șansă”, a declarat pentru „Ziarul Unirea” tânărul apărător, care a mai avut în trecut prezențe la lotul Under 15 și, pe această cale mulțumește cluburilor care au contribuit la formarea sa, Metalurgistul Cugir, LPS Sebeș, Unirea Alba Iulia, FCSB, UTA Arad, Unirea Ungheni și CSM Unirea Alba Iulia.