În Guvernul Orban e ca la Radio Erevan! Carburanții SE SCUMPESC DIN NOU anul viitor! Finanțele au informat Parlamentul că nivelul accizei la carburanți este sub nivelul acceptat de UE

Ministerul Finanțelor Publice a informat Parlamentul că nivelul accizei la carburanți stabilit după eliminarea supra-accizei prin proiect de lege se situează sub nivelul minim prevăzut de legislația europeană, se arată într-un răspuns al ministerului la o solicitare a MEDIAFAX.

Camera Deputaților a adoptat, miercuri, 4 decembrie, în calitate de for decizional, proiectul de lege ce elimină supra-acciza la carburanți, însă nivelul accizei stabilit prin lege încalcă prevederile directivei UE care stabilește limite minime pentru accize, ceea ce înseamnă o posibilă confruntare cu Comisia Europeană sub forma unei proceduri de infringement, lucru de asemenea comunicat de către Ministerul Finanțelor Parlamentului. Printre inițiatorii proiectului de eliminare a supra-accizei se regăsește și actualul ministru de finanțe, Florin Cîțu.

Directiva 2003/96/CE a Consiliului privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității stabilește ratele minime de impozitare care sunt obligatorii pentru toate statele membre. În esență, Directiva impune un nivel minim al accizelor de 330 euro/mia de litri pentru motorină și 359 euro/litri în ceea ce privește benzina, nivel calculat la cursul publicat în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul anterior. Pentru conversie, a fost stabilit un curs de 4,7511 de lei. Eliminarea supra-acizei duce nivelul acesteia sub cel stabilit de directivă, ceea ce înseamnă că ar fi necesară majorarea accizei pentru respectarea Directivei.

„La nivelul Uniunii Europene, ratele de impozitare, prețurile carburanților, precum și ponderea taxelor în aceste prețuri sunt atent monitorizate, actualizate și publicate pe pagina de internet a Comisiei Europene. În acest sens, menționăm că România are obligația respectării îndatoririlor ce îi revin în calitate de stat membru, orice încălcare a acestora putând face obiectul analizei la nivelul Uniunii Europene, inclusiv sub aspectul unei posibile declanșări a procedurii de infringement. Facem precizarea că nivelul accizelor stabilit prin proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal se situează sub nivelul minim prevăzut de legislația europeană.

Dorim să subliniem că, urmare a solicitării Biroului permanent al Senatului, proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 a fost înaintat de către Ministerul pentru Relația cu Parlamentul spre analiză Ministerului Finanțelor Publice, iar conform procedurilor interinstituționale, prin răspunsul comunicat la această solicitare, instituția noastră a semnalat aspectele prezentate anterior”, se arată în răspunsul MFP.

Pe lângă posibila confruntare cu Comisia, eliminarea supra-accizei la carburanți și eliminarea supra-impozitării contractelor de muncă part-time, votată prin același proiect de lege, are un impact bugetar de 4 miliarde de lei, după cum a spus luni ministrul Finanțelor, Florin Cîțu. Asta în condițiile în care deficitul pentru anul viitor este deja plafonat la 3,6% din PIB, fără a avea promulgate și trecute în bugetul pentru 2020 eliminarea acestor taxe. Deficitul în 2020, precum și cel din 2021, este peste limita de 3% permisă de tratatele europene, un alt posibil punct de confruntare cu Comisia Europeană.

Premierul Ludovic Orban a declarat ulterior adoptării proiectului de lege că este convins că eliminarea supraaccizei pe carburanți va genera o creștere în consumul din economia națională iar astfel bugetul statului va beneficia de măsura respectivă.