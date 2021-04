În barajul de promovare în Liga a 2-a: Minaur Baia Mare – CSO Cugir, primul meci în 8 mai, în Maramureș!

După toate probabilitățile, CSO Cugir va întâlni în prima manșă a barajului de promovare în Liga a 2-a pe Minaur Baia Mare, liderul Seriei a 10-a din Liga a 3-a, primul meci în deplasare, în Maramureș. Returul este la Cugir, o săptămână mai târziu!

Barajele încrucișate sunt programate în 8 și 15 mai, semifinalele, respectiv finala în 22 și 29 mai.

Dacă va reuși să treacă de Minaur Baia Mare, echipa de sub Drăgana va juca în 22 mai, acasă, cu învingătoarea dintre Unirea Dej – SCM Zalău/CAO Oradea, iar returul, în 29, este în deplasare.

Echipa condusă de Vasile Miriuță este deja sigură că va încheia stagiunea pe locul întâi, în vreme ce gruparea de sub Drăgana se plasează pe locul al doilea în Seria a 9-a a eșalonului terț, cu șanse reduse de a urca pe prima poziție, ocupată de Unirea Dej, ce are 5 puncte avans cu două etape înaintea finalului (meci direct sâmbătă sub Drăgana).

Fotbalul de sub Drăgana se mândrește cu faptul că echipa locală este cea mai longevivă din Alba pe a treia scenă a fotbalului românesc, gruparea “roș-albaștrilor” bifând al 8-lea campionat consecutiv în Liga a 3-a.

*Metalurgistul, nume de legendă fotbalistică

În descursul istoriei echipa a evoluat timp de 20 ani consecutiv în Liga a 2-a fiind una dintre cele mai longevive formații ale eșalonului secund, ultima prezență fiind în 1992/ 1993. În anul 2004 din motive financiare echipa s-a desființat, dar după 5 ani, a apărut CSO Cugir, care se mândrește cu promovarea din 2013, în barajul de la Oradea, 4-0 cu Rapid Jibou (Sălaj). Au urmat 7 stagiuni notabile pe a treia scenă, cu Cugirul vector de stabilitate în Alba în planul performanțelor fotbalistice, după cum urmează: *2013/ 2014 – locul trei (Seria a 5-a); *2014/ 2015: locul doi (Seria a 4-a); *2015/ 2016: locul trei (Seria a 4-a); *2016/ 2017: locul doi (Seria a 5-a); *2017/ 2018: locul patru (Seria a 5-a); *2018/ 2019: locul cinci (Seria a 4-a); *2019/ 2020 (întreruptă din pricina pandemiei): locul patru (Seria a 5-a).