În Alba Iulia, procurorii şi poliţiştii au deschis un dosar penal pe numele tânărului care a promovat pe Facebook evenimentul ”Concurs de bătut femeia”

”Concurs de bătut femeia”, un eveniment promovat pe Facebook, anunţat chiar de Ziua Naţională în Alba Iulia, a strârnit multă revoltă în mediul online. Mii de persoane s-au arăta interesate de evenimentul respectiv și s-au ”înscris” pentru a participa la eveniment.

Asociaţia ”Necuvinte” din Bucureşti a transmis o sesizare la IPJ Alba. Răspunsul poliţiştilor arată că au fost demarate cercetări penale în acest. ”La sesizarea dvs. întregistrată la Poliţia Municipiului Alba Iulia cu nr. (…), privind evenimentul organizat «Concurs de bătut femei», postat pe reţeaua de socializare Facebook de pe profilul numitului Popa Tudor vă informăm următoarele: În urma verificărilor efectuate de către lucrătorii din cadrul subunităţii au rezultat aspecte care pot fi de natură penală motiv pentru care petiţia dvs. a fost trecută în evidenţa dosarelor penale sub nr. (…), urmând a se efectua cercetări sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia”, se precizează în adresa primită de asociaţia ”Necuvinte” de la Poliţia din Alba Iulia.

Răspunsul a fost făcut public pe Facebook de reprezentantul asociaţiei, Simona Voicescu. ”Vă amintiţi mizeria cu «Concurs de bătut femei» care a poluat mediul online în preajma Zilei Naţionale? Ei bine, şi eu! Stăteam eu liniştită acasă cu laptopul pe piept căutând info despre…pisici (recunosc), când au început să bâzâie toate, whatsapp, facebook, telefon, tot!! «Simona, hai să facem ceva!», «Ai văzut ce circulă pe Facebook?!?»… Cu laptopul tot pe piept, am intrat pe site-ul Poliţia Romana şi am trimis o petiţie către IPJ Alba, de unde spunea isteţul creativ că este, iar astăzi am primit acest răspuns. Ce vrea să spună autorul este că nu este suficient activismul pe facebook, trebuie să facem şi practic ceva atunci când vedem ceva nedrept întâmplându-se în jurul nostru”, a precizat Simona Voicescu.

Până la data de 1 decembrie, peste 10.000 de utilizatori s-au arătat interesaţi de eveniment. Între timp, evenimentul a fost şters de pe Facebook de către autor. Au rămas însă ”printscreen-uri” ale sutelor de comentarii postate de către diferiţi utilizatori ai reţelei de socializare.