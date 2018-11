În 17-18 noiembrie, în Cetatea Marii Uniri, Campionatul Național de Powerlifting aduce la Alba Iulia cei mai puternici 100 români

În weekend-ul următor, în 17 și 18 noiembrie, Alba Iulia este gazda Campionatului Național de Powerlifting, proba împins din culcat, cea mai puternică întrecere de acest gen organizată în România, în sensul în care nicio altă competiție precedentă nu a strâns la startul său atât de mulți sportivi care să își dorească să transforme un titlu sportiv într-un moment istoric.

Pentru cunoscătorii acestui sport, naționalele de împins din culcat au devenit un eveniment de tradiție pentru powerliftingul românesc în general și pentru Alba Iulia în mod special. În acest an în Cetatea Marii Uniri și-au anunțat prezența 100 de sportivi, Federația Română de Powerlifting dorind astfel să marcheze, la nivel simbolic, importanța Centenarului pentru cel mai reprezentativ sport de forță. Competiția se va derula la Casa de Cultură a Studenților, cu începere de la ora 13.00, în cele două zile de concurs, sâmbătă și duminică. Cei 100 de sportivi prezenți la Alba Iulia provin din toate provinciile istorice ale țării, fiind legitimați la peste 20 de cluburi private sau de stat. “Ne aflăm în proximitatea celei mai importante competiții de profil organizate vreodată în Alba Iulia. Așteptările sunt mari, avem 100 de participanți, mulți dintre ei cu rezultate internaționale importante, efortul organizatoric fiind pe măsura acestei provocări. Vreau să mulțumesc pe această cale tuturor celor care se implică în organizare, sponsori, antrenori, sportivi, părinți sau voluntari din diverse părți ale țării. Va fi o competiție de anvergură și sunt sigur că și de această dată vom păstra nivelul bun de organizare demonstrat de-a lungul anilor și nu sunt puține competiții pe care le-am organizat sub egida federației în tot acest timp. Am convingerea că acest sport își va demonstra nivelul de excelență la care a ajuns, în fața spectatorilor albaiulieni și nu numai”, a declarat Ovidiu Pănăzan, președintele Federației Române de Powerlifting, prin intermediul unui comunicat remis de Biroul de Presă al FRP